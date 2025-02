Geisterzug Köln 2025: Verein demonstriert gegen Kulturkürzungen

Der Kölner Geisterzug ist gerettet! Der Verein Ähzebär un Ko konnte durch Spenden genug finanzielle Mittel aufbringen, um den Zug auch in den kommenden Jahren auf den Straßen der Stadt zu sehen. Dennoch setzt der Verein mit dem Motto „Mer bruche Jeld för Kultur, do sin mer Jeister stur“ ein klares Zeichen gegen die Kürzungen im Kulturbereich. 2025 zieht der Geisterzug am Samstagabend vor Weiberfastnacht durch die Stadt und demonstriert damit gegen die Missachtung und Marginalisierung der Kultur.

Veranstalter vom Verein Ähzebär un Ko, der den Zug organisiert, hat sich an die Öffentlichkeit gewandt und Alarm geschlagen. Eilanträge wurden gestellt. „Wir hätten nie mit so einer großen Unterstützung gerechnet. Mit großer Dankbarkeit haben wir die Spenden von vielen Privatpersonen, Karneval svereinen und Firmen entgegengenommen. Mit den Spenden haben wir sogar ein Polster bis 2026.

Tausend Dank dafür vom Ähzebär Verein und abertausenden von jecken Geistern, die diesen Zug so sehr lieben!“, erklärt Erich Hermans, 1. Vorsitzender des Vereins Ähzebär un Ko. Damit ist eine Kölner Institution vorläufig gerettet. Seit 1991 zieht der Geisterzug durch Köln, jedes Jahr in wechselnden Veedeln und immer unter einem aktuellen Motto. Nur 2021 und 2022 war der Zug wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Von der Größe früherer Zeiten (2004 sollen ca. 200.000 Menschen dabei gewesen sein) mag er mittlerweile weit entfernt sein. Trotzdem gehört der Geisterzug für viele so fest zum Kölner Karneval wie das Alaaf in den Sälen. Der Geisterzug 2024 in Mülheim. Tausende Menschen nehmen Jahr für Jahr teil. Auch 2025 wird der Geisterzug am Samstagabend vor Weiberfastnacht (22. Februar) durch die Straßen Kölns ziehen. Unter dem Motto „Mer bruche Jeld för Kultur, do sin mer Jeister stur“ wird gegen die zunehmenden Kürzungen im Kulturbereich demonstriert. Los geht es um 18 Uhr, die Abschlusskundgebung soll dann am Apostelnkloster stattfinden. Der folgende Weg wird dann ab 19 Uhr abgegangen: Eigelstein, Eintrachtstraße, Kyotostraße, Gereonswall/Von-Werth-Straße, Christophstraße, Gereonsdriesch, Steinfeldergasse, Magnusstraße, Friesenwall, Mittelstraße, Apostelnkloster. Der Geisterzug 2025 setzt laut der Veranstalter ein klares Zeichen gegen die Missachtung und Marginalisierung der Kultur. Bereits im Januar hatte es deutliche Spitzen gegen die Stadtführung gegeben. „Die Stadt Köln betrachtet im aktuellen Haushaltsentwurf Kürzungen im Kulturbereich als praktische Möglichkeit, noch mal am Nothaushalt vorbeizuschrammen. Dabei lebt gerade Köln wesentlich vom Tourismus und Kurzzeitbesuchern, die sich ohne Museen, Kultur und Karneval bald andere Ziele suchen werden“, erklärt Ähzebär un Ko





