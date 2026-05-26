Gekås Ullared: Der größte Supermarkt der Welt

Der schwedische Supermarkt Gekås Ullared ist ein Wunder der Einkaufswelt. Jedes Jahr reisen Millionen Menschen dorthin, um von Lebensmitteln über Kleidung bis zu Möbeln und Tierbedarf zu kaufen. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf günstigen Preisen und einer riesigen Auswahl an Produkten.

Der größte Supermarkt der Welt befindet sich in einem kleinen schwedischen Ort namens Ullared . Jedes Jahr reisen bis zu fünf Millionen Besucher dorthin, obwohl der Ort selbst nur rund 700 Einwohner hat.

Der Supermarkt Gekås Ullared ist so groß wie sechs Fußballfelder und verfügt über 82 Kassen und 9000 Einkaufswagen. Angeboten werden mehr als 100.000 Artikel in 25 Warenabteilungen - von Lebensmitteln über Kleidung bis zu Möbeln und Tierbedarf. Der Erfolg des Unternehmens basiert vor allem auf günstigen Preisen. Das Unternehmen kauft seine Waren direkt bei Herstellern ein und verzichtet weitgehend auf klassische Werbung.

Viele Besucher kommen nicht mehr nur zum Shoppen, sondern auch um im benachbarten Musasjön-See zu schwimmen oder angeln, oder um im Abenteuerpark zu spielen. Es gibt auch Hotels, Restaurants und einen Wellnessbereich mit schwimmender Sauna. Der Betreiber, Gekås, wurde 1963 von Göran Karlsson gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten Warenhäuser Schwedens entwickelt. Heute gehört die Firma nur noch einem der ursprünglichen Käufer.

Besonders voll wird es samstags, wenn Besucher teilweise stundenlang in hunderte Meter langen Schlangen auf Einlass warten müssen. Fast 2000 Angestellte kümmern sich um den Betrieb und der Umsatz von 7,1 Milliarden Schwedischen Kronen 2025 war der höchste in der Firmengeschichte





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