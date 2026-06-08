Jürgen Klopp, der Trainer von Red Bull, wird regelmäßig mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Gerüchten verschwinden.

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Jürgen Klopp von Red Bull nach Saudi-Arabien halten sich hartnäckig. Nun sollen die Gespräche zwischen dem Klub und Klopp wieder aufgenommen worden sein, wie berichtet von dem belgischen Transferinsider Sacha Tavolieri des Nachrichtensenders 'Sky'.

Es wird spekuliert, dass Klopp in der Wüste Technischer Direktor für den saudischen Klub Al-Ittihad werden soll. Klopp selbst und sein Berater Marc Kosicke dementieren jedoch diese Berichte. Laut Kosicke sei es 'ausgeschlossen', dass Klopp für Saudi-Arabien wechselt. Anders sieht es jedoch aus bei 'Sky', das berichtet, dass Klopp nach seinen Vorstellungen nicht abgeneigt sei, aber dass er die anstehende Sommer-Transferphase für Red Bull zurweichstellen wird, um dann später seinen Job in der Wüste anzutreten. Klopp ist unter Vertrag bei Red Bull bis 2029. https://www.sky.com/de/sport/news/geruch_juergen_klub_warend_ intervi





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