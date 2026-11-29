Borna Sosa überzeugt beim 1. FC Köln mit starken Flanken. Nach einer Leistungssteigerung hat er den Stammplatz auf der linken Seite sicher.

Was war das für eine Woche für Borna Sosa? Erst schaltete der Kroate in Diensten des 1. FC Köln Bayerns Superstar Michael Olise komplett ab, dann bereitete er einige Tage später zwei Tore mustergültig vor und hatte bei einem dritten Treffer in der Entstehung auch noch seine Füße im Spiel.

Hätte Marius Bülter beim 5:0 gegen die SV Elversberg nicht einen Dreierpack erzielt, wäre Sosa mit Sicherheit „Man of the match“ geworden. Doch der sympathische Linksverteidiger könnte die Ehre seinem Teamkollegen von Herzen. Immerhin war er derjenige, der zwei perfekte Flanken auf den Stürmer schlug, die dieser dann jeweils einköpfte.

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„Wir trainieren das im Training immer wieder so. Dass Borna gute Flanken schlagen kann, das ist bekannt. Es ist natürlich umso schöner, dass es heute dann auch zweimal so geklappt hat“, sagte der erste Kölner Dreierpacker seit Anthony Modeste. Es waren butterweiche Flanken, die Sosa da am Samstagnachmittag in den Strafraum schlug.