Gel-Nagellacke von essence: Perfekt für Mama und mehr

Gel-Nagellacke sind eine tolle Alternative zu herkömmlichen Nagellackfarben. Sie halten länger und benötigen keine UV-Lampe. Die neue Kollektion von essence überzeugt durch ihre Qualität, Haltbarkeit und Farbvielfalt. Mit dem Pinsel lässt sich die Farbe gleichmäßig auftragen, und schon nach der ersten Schicht sieht der Nagellack deckend und streifenfrei aus. Für ein intensiveres Farbergebnis und einen besseren Halt, versiegelst du den Lack abschließend mit dem Top Coat.

Meine neueste Entdeckung: die Gel-Nagellacke von essence. Man braucht keine UV-Lampe und dennoch halten sie super lange. Mama sein ist großartig. Trotzdem genieße ich es, wenn ich ab und zu ungestört meine eigenen Sachen erledigen kann.

Me-Time? Das ist mein kleiner Luxus-Moment im stressigen Alltag. Letzte Woche habe ich es tatsächlich geschafft, mal wieder ins Nagelstudio zu gehen und mir eine Pediküre zu gönnen. Bei den ersten etwas wärmeren Temperaturen hatte ich plötzlich das Gefühl, meine Füße könnten eine kleine Frühlingskur vertragen.

Während ich also in dem großen, bequemen Spa-Stuhl mit Massagefunktion relaxte und meine Füße im warmen Sprudelbad eingeweicht wurden, stellte sich die Frage, wie ich meine Nägel am Ende lackieren lassen wollte. Statt mich für Shellac oder Gel-Nägel zu entscheiden, wählte ich – wie immer – den klassischen Nagellack.

Dann begann die Qual der Wahl: Aus einer kleinen Box mit verschiedenen Produkten suchte ich mir schließlich den Gel Nail Polish von essence in der Farbe 'Mit dem Pinsel lässt sich die Farbe gleichmäßig auftragen. Schon nach der ersten Schicht wirkt der Nagellack deckend und streifenfrei. Für ein intensiveres Farbergebnis trage ich nach kurzer Trocknungszeit eine zweite Schicht auf. Damit der Lack noch besser hält, versiegle ich ihn abschließend mit dem Top Coat.

Wie lange hält der Lack wirklich? Fünf Tage sehen meine Fingernägel top gepflegt aus, obwohl ich ganz normal Hausarbeit mache und meine Nägel nicht besonders schone. Danach beginnt er an zwei Spitzen leicht abzublättern. Da meine Nägel aktuell ohnehin etwas brüchig sind, überrascht mich das nicht.

Trotzdem behalten alle Nägel ihren feinen Glanz und wirken nicht stumpf. Meine Fußnägel sehen übrigens auch nach mehr als 10 Tagen noch vorzeigbar aus. Hier ist nichts abgeplatzt und die Farbe glänzt noch. Um den Lack zu entfernen, habe ich acetonhaltigen Nagellackentferner verwendet.

Das ging problemlos. Mit einem acetonfreien Entferner hat es nicht geklappt. Auch von diesen Marken gibt es unter anderem Gel-Nagellacke, die ohne UV-Lampe aushärten: Essie, Sally Hansen, Catrice, Manhattan, ANNY





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