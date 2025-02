Gelbe Finger vom Rauchen: Hausmittel und Tipps zur Beseitigung

Raucherfinger sind ein häufige Begleiterscheinung des Rauchens. Nikotin und Teer verfärben die Haut und Nägel. Gelbe Finger vom Rauchen lassen sich jedoch mit einigen Hausmitteln bekämpfen.

Wenn du gerne Zigaretten rauchst, hast du es vielleicht schon selbst erlebt, dass sich die Finger und Nägel mit der Zeit gelblich verfärbt haben. Besonders die Fingerkuppen sind dann betroffen. Je nach Ausprägung kann das sehr unschön aussehen und nicht nur dir, sondern auch anderen Menschen auffallen. Doch wieso entstehen gelbe Finger vom Rauchen überhaupt? Nikotin und Teer , deren Partikel sich über den Rauch auf der Haut absetzen können. Nikotin ist eigentlich eine farblose Flüssigkeit.

Diese kann aber in Verbindung mit Sauerstoff bräunlich werden, sodass sie, wenn sie in Kontakt mit anderen Oberflächen kommt, Nikotinflecken macht. Teer ist normalerweise ein bräunlich-schwarzes, zähflüssiges Gemisch und hinterlässt beim Verbrennen der Zigarette mit dem entstehenden Rauch sichtbare Spuren auf den Fingern. Doch es entstehen auf diese Weise nicht nur gelbe Finger und Fingernägel vom Rauchen – auch auf Wänden, Tapeten, Vorhängen und Möbeln kann sich mit der Zeit eine gelbe Schicht oder störende Teer- und Nikotinflecken bilden.Wenn du gelbe Finger vom Rauchen hast, möchtest du diese bestimmt so schnell es geht loswerden. Zum Glück gibt es ein paar Hausmittel, die dir dabei helfen können. Zitronensäure ist nicht nur im Haushalt zum Putzen von Oberflächen und Waschen weißer Kleidung ein bewährtes Mittel, du kannst damit auch Raucherfinger bekämpfen. Und das geht ganz einfach: Entweder presst du die Zitrusfrucht aus und badest die Finger für ein paar Minuten in dem Zitronensaft. Die Anwendung kannst du so oft, wie du möchtest, wiederholen. Zusätzlich kannst du die Haut danach noch mit einer Nagelbürste abbürsten. Das verstärkt den Effekt. Damit die Säure die Haut an deinen Fingern nicht schädigt. Am besten ist es, wenn du die Hände nach jeder Behandlung eincremst, damit die Haut schön geschmeidig bleibt. Wenn du kleine Wunden, Risse oder extrem trockene Haut an den Händen hast, solltest du diese Methode nicht anwenden. Orangen enthalten wie Zitronen Vitamin C, welches eine aufhellende Wirkung hat. Um deine Raucherfinger zu bekämpfen, kannst du die Orangenhaut reiben oder den Saft auf die gelben Stellen auftragen. Am besten wiederholst du das zwei- bis dreimal pro Woche. Apfelessig enthält, ebenso wie Zitronensaft, Säure, welche die gelbe Haut an den Fingern aufhellen kann. Hierfür solltest du ein paar Esslöffel Apfelessig mit etwas Wasser mischen und die Finger darin einige Minuten einweichen. Danach die Finger bürsten, gründlich abwaschen und mit Feuchtigkeitscreme eincremen. Backpulver und Natron haben eine aufhellende Wirkung und werden deswegen auch oft im Haushalt verwendet, um bestimmte Flächen wie beispielsweise Fugen oder Fliesen oder Gegenstände wie Sneaker aufzuhellen. Aber auch gegen gelbe Finger vom Rauchen können Backpulver und Natron Wunder wirken. Trage eine dicke Masse aus Backpulver und Natron auf die gelben Stellen an deinen Fingern auf und lasse sie einige Minuten einwirken. Toller Nebeneffekt: Natron und Backpulver entfernen nicht nur die hartnäckigen, dunklen Flecken, sondern auch den Geruch von den Fingern. Zahnpasta hat wie Natron neben dem aufhellenden Effekt auch eine geruchshemmende Wirkung. Am besten verwendest du eine weiße Zahnpasta. Trage die Zahnpasta direkt auf die gelben Verfärbungen auf und bürste sie in die Haut ein. Danach wasche das Ganze gründlich ab und creme die Hände ein. Den Vorgang kannst du mehrmals die Woche wiederholen. Was bei der Reinigung von Zahnprothesen hilft, kann auch bei Raucherfingern wirksam sein. Die Reinigungstabletten enthalten meist Stoffe wie Natron oder Zitronensäure und sind deswegen gute Bleichmittel. Zudem können diese Tabletten auch den Geruch an den Fingern beseitigen. Löse eine Tablette in Wasser auf und deine Hände einige Minuten darin baden. Peelings haben die Eigenschaft, abgestorbene und lockere Hautschüppchen abzutragen. Da sich hier auch ein Teil der Verfärbungen befindet, kann ein Hautpeeling dazu beitragen, dass die Haut heller wird. Ein Peeling kannst du entweder kaufen oder selbst herstellen. Hierfür mischst du Zucker oder Salz mit etwas Olivenöl und reibst damit gründlich die Haut ein. Danach gründlich abspülen. Es gibt auch Hausmittel, die man für die Behandlung von gelben Fingern nutzen kann. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von Natron- oder Backpulver-Pasten. Einfach mit sanftem Druck die verfärbten Stellen mit dem Stein abreiben. Auch Kartoffelsaft hat eine milde Bleichwirkung und ist besonders zu empfehlen, wenn du eher sensible Haut hast. Trage etwas Kartoffelsaft auf die gelben Stellen auf, lasse ihn einige Minuten einwirken und spüle ihn dann gründlich ab. Den Vorgang kannst du sogar mehrmals täglich wiederholen. Es ist sicherlich keine Überraschung: Die beste Möglichkeit, gelbe Finger vom Rauchen zu verhindern, ist es, ganz darauf zu verzichten. Wenn du aber überhaupt nicht auf Nikotin und Zigaretten verzichten kannst, wird es schwer sein, die Verfärbungen dauerhaft loszuwerden. Aber du kannst sie mit den oben genannten Hausmitteln minimieren und deine Finger wieder strahlender aussehen lassen





brigitteonline / 🏆 23. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Rauchen Gelbe Finger Hausmittel Bleichmittel Gesundheit Nikotin Teer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gelbe Flecken: 3 Hausmittel machen Türen wieder weißGelbe Flecken auf Türen sehen nicht schön aus. Essig, Backpulver und Zahnpasta helfen, deine Türen wieder strahlend weiß zu bekommen.

Weiterlesen »

Vergilbte Tür: 3 Hausmittel entfernen gelbe Flecken auf TürenGelbe Flecken auf Türen sehen nicht schön aus. Essig, Backpulver und Zahnpasta helfen, Ihre Türen wieder strahlend weiß zu bekommen.

Weiterlesen »

Gelbe Tonne+ für Verpackung, Kunststoff und Metall - Gelbe Säcke werden nicht mehr abgeholtSeit dem 01. Januar 2025 gibt es in der Landeshauptstadt Potsdam die Gelbe Tonne+, die neue Wertstofftonne. Mit der Umstellung auf die Gelbe Tonne+ wird die Ben

Weiterlesen »

Schuppen auf dem Kopf: Ursachen, Hausmittel und BehandlungDieser Artikel gibt einen Überblick über die Ursachen von Schuppen, mögliche Hausmittel und Behandlungsmöglichkeiten. Er erklärt, wie man trockene und fettige Schuppen in den Griff bekommt und welche Maßnahmen bei juckender Kopfhaut oder Hauterkrankungen angezeigt sind.

Weiterlesen »

Beschlagene Autoscheibe: Können diese Hausmittel helfen?Im Winter beschlagen Auto-Scheiben schnell. Hier sind drei ungewöhnliche Hausmittel, die Abhilfe schaffen sollen: Babypuder, Walnüsse und Äpfel.

Weiterlesen »

Schweißflecken entfernen: Hausmittel-Tipps für frische KleidungDieser Artikel gibt praktische Tipps, wie du Schweißflecken mit einfachen Hausmitteln wie Zitronensaft, Natron, Essig und Salz effektiv entfernen kannst. Die Methoden sind sowohl umweltfreundlich als auch schonend zu deinem Lieblings-Kleidungsstück.

Weiterlesen »