Am 28. November 2011 erreicht der letzte Castor-Transport mit Atommüll Gorleben. Eine besondere Protestaktion mit einer Pyramide beschäftigt die Polizei über Stunden und gilt bei den Demonstrierenden als großer Erfolg.

Zu dem Zeitpunkt - in diesem"heißen Herbst", wie die Protest ler ihn damals angekündigt hatten - war der Zug mit nuklearen Altlasten aus dem nordfranzösischen Le Havre bereits seit vier Tagen unterwegs ins niedersächsische, höchst umstrittene Zwischenlager Gorleben im.

Während sich Zehntausende Castor-Gegner in der Region bereits formiert haben, die Strecken säumen, sich an Gleise ketten, Straßen blockieren, die Polizei Wasserwerfer einsetzt, kommt bei Hanna Schwarz Angst auf.

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"Auf einmal geht dir alles durch den Kopf", erinnert sie sich an die Zeit, unmittelbar bevor sie ihren Arm in die 500 Kilogramm schwere Beton-Pyramide steckt und fixieren lässt. "Habe ich überhaupt gegessen? Habe ich genug gegessen?