Gelbe Tonne in München und Regensburg: Ab 2027 neue Müllregeln für Verpackungen

Ab Januar 2027 dürfen Joghurtbecher & Co nicht mehr auf Wertstoffhöfen abgegeben werden. Erfahren Sie, was in die Gelbe Tonne in München und Regensburg gehört und welche Regeln gelten.

Die Abfallentsorgung in der Stadt München und im Landkreis Regensburg unterliegt ab Januar 2027 einer grundlegenden Änderung, die alle Bürgerinnen und Bürger betreffen wird. In Zukunft ist es nicht mehr gestattet, Joghurtbecher, Konservendosen und Getränkekartons direkt auf der Wertstoffinsel oder einem lokalen Wertstoffhof abzugeben. Stattdessen erfolgt die Sammlung dieser leichten Verpackungen zukünftig ausschließlich über die Hausmüllabholung in den Gelben Tonnen.

Diese neue Regelung stellt einen erheblichen Schritt in der Modernisierung der bayerischen Kreislaufwirtschaft dar und erfordert von der Bevölkerung ein Umdenken im täglichen Umgang mit Haushaltsabfällen. Die Kommunen müssen ihre Infrastruktur anpassen, um die neuen Tonnen an den Hausstandorten bereitzustellen, während die bestehenden Entsorgungsstrukturen an den öffentlichen Sammelstellen schrittweise abgeschafft werden.

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Was darf wirklich in die Gelbe Tonne?

In die Gelbe Tonne gehören ausschließlich leere Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien, wobei entscheidend ist, dass es sich tatsächlich um eine Verpackung handelt und nicht um ein anderes Plastikprodukt. Eine weit verbreitete Fehleinschätzung besteht darin, dass die Gelbe Tonne als generelle Plastiktonne dient, was dazu führt, dass Gegenstände wie alte Zahnbürsten oder Plastikschüsseln fälschlicherweise hinein geworfen werden, obwohl sie aus demselben Material bestehen.

Die Unterscheidung zwischen Verpackung und Gebrauchsgegenstand ist der entscheidende Faktor für die korrekte Trennung. Während der Joghurtbecher zur Sammlung im Gelben Sack oder der Gelben Tonne vorgesehen ist, muss die Zahnbürte, da sie kein Verpackungsmaterial im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen ist, auf andere Weise entsorgt werden. Diese Klarstellung dient der Verbesserung der Sortierqualität in den Recycling-Anlagen.

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Rolle des Grünen Punkts und regionale Unterschiede

Der Grüne Punkt auf der Verpackung diente in der Vergangenheit oft als alleiniger Orientierungspunkt, da er anzeigte, dass der Hersteller die Gebühren für Sammlung und Verwertung entrichtet hat. Seit dem Jahr 2009 ist diese Kennzeichnung jedoch nicht mehr zwingend vorgeschrieben, weshalb alle leichten Verpackungen aus den genannten Materialien in die Gelbe Tonne gehören, auch ohne dieses Logo.

Die Entsorgung von Kunststoff- oder Metallgegenständen, die keine Verpackungen sind, variiert je nach Wohnort in Bayern. Während in München und im Landkreis Regensburg die neue Hausmüllregelung gilt, können in anderen Städten und Landkreisen diese Artikel entweder in den Restmüll gehören oder müssen zur Wertstoffinsel gebracht werden. Bürger sollten sich daher bei lokalen Abfallberatungsstellen oder im aktuellen Abfallkalender über die spezifischen Vorschriften informieren.

Reinigung und Vorbereitung der Verpackungen

Verpackungen müssen zwar restentleert sein, ein vollständiges Ausspülen mit Wasser ist jedoch nicht erforderlich, da dies einen unnötigen Verbrauch von Ressourcen darstellt. Für Lebensmittelverpackungen reicht es aus, wenn sie als löffelrein gelten, das heißt, dass keine größeren Essensreste mehr daran haften. Stark verschmutzte Verpackungen gehören hingegen in den Restmüll, da sie die Sortieranlagen stören können.

Um die Effizienz der Sortierung zu maximieren, sollten Verpackungen aus verschiedenen Materialien nach Möglichkeit in ihre Einzelbestandteile zerlegt werden. Beim Joghurtbecher bedeutet dies konkret, den Aludeckel abzutrennen und sowohl den Deckel als auch den Becher getrennt in die Gelbe Tonne zu geben. Eine Papierbanderole gehört dabei nicht in die Gelbe Tonne, sondern ins Altpapier.

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Ablauf der Einführung im Januar 2027

Seit Januar 2027 werden Leichtverpackungen nicht mehr an den Wertstoffhöfen oder Wertstoffinseln angenommen, sondern die Gelben Tonnen werden automatisch an die jeweiligen Grundstücke verteilt. Die Anzahl und Größe der bereitgestellten Tonnen richten sich dabei unter anderem nach der Anzahl der am Wohnort gemeldeten Personen sowie der Größe der vorhandenen Restmülltonnen.

Durch diese Automatisierung soll ein effizienteres Sammelmodell geschaffen werden, das im Gegensatz zu den manuellen Abgabemöglichkeiten an öffentlichen Stellen steht. Andere Teile Bayerns setzen weiterhin auf Gelbe Säcke oder gemischte Systeme aus Wertstoffhöfen, doch die Grundregel bleibt überall gleich: Leere Verpackungen ja, reine Kunststoffgegenstände nein. Diese Entwicklung spiegelt den allgemeinen Trend zu einer stärkeren dezentralen Sammlung wider, um die Recyclingquoten nachhaltig zu steigern.