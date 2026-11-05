Gelbe Tonne: Umstellung ab Januar 2027 in sieben Kommunen

Ab Januar 2027 führen sieben Städte und Landkreise die Gelbe Tonne ein. Leichtverpackungen müssen fortan über die Tonne entsorgt werden, Säcke entfallen.

Ab dem 1. Januar 2027 durchläuft die deutsche Abfallwirtschaft in mehreren Regionen einen signifikanten Wandel. Mindestens sieben Städte und Landkreise stellen ihre Sammelstrukturen für Leichtverpackungen komplett auf die Gelbe Tonne um. Damit endet die Ära der klassischen Gelben Säcke in diesen Gebieten, und Hausbesitzer müssen sich auf neue Abläufe einstellen.

Ablauf der Umstellung und Übergangsfristen

Der Übergang von Säcken zu Tonnen ist nicht an einem Tag abgeschlossen, sondern wird über verschiedene Zeitfenster gesteuert. In den meisten betroffenen Kommunen werden die Behälter automatisch und kostenlos ausgeliefert, ohne dass eine aktive Bestellung nötig ist. Die Ausstattung aller Grundstücke soll bis Ende Oktober 2026 abgeschlossen sein. Für den Fall, dass Bewohner bis zum 30. November 2026 keine Tonne erhalten haben, müssen sie sich direkt an Remondis wenden. Die Kontaktadresse dafür lautet gelbetonne@remondis-vg.de.

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Parallel dazu gelten strenge Fristen für die alte Sammelmethode. Die Abholung der bisherigen Gelben Säcke findet noch bis zum 31. März 2027 statt. Nach diesem Datum ist die Nutzung der Säcke nicht mehr erlaubt. Ab dem 1. Januar 2027 müssen sämtliche Leichtverpackungen zwingend über die Tonne entsorgt werden. Eine Abgabe an Wertstoffhöfen ist in diesen Gebieten dann untersagt. Die bestehenden Wertstoffinseln für Leichtverpackungen entfallen vollständig.

Regionale Unterschiede und Bestellprozesse

Nicht jede Kommune folgt demselben Muster. Die Entscheidung, wie der Müll gesammelt wird, obliegt den Landkreisen und kreisfreien Städten selbst. In Berlin wird die Tonne bereits seit Jahren als Wertstofftonne genutzt. Hamburg bietet die Option freiwillig an, hält aber am Gelben Sack als Standardsystem fest. In den meisten Kommunen der Umstellungsregionen ist die Lieferung jedoch Standard.

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Ausnahmen bestätigen diese Regel. In den Gemeinden Stadt Neu-Ulm, Kellmünz, Buch, Pfaffenhofen, Holzheim, Unterroth, Roggenburg und Osterberg ist eine Bestellung zwingend erforderlich. Diese kann ausschließlich online unter shop.knittel-entsorgung.de getätigt werden. Telefonische Bestellungen sind dort ausgeschlossen. In diesen Gebieten erfolgt die Leerung einmal im Monat. Für Haushalte ohne Platz auf dem Grundstück gilt die Option, sich eine Tonne mit Nachbarn zu teilen. Wer die gelieferte Tonne nicht behalten möchte, kann sie ab dem 1. März 2027 zurückgeben lassen.

Kosten und Finanzierung durch Hersteller

Viele Bürger sorgen sich um die Kosten der neuen Sammelinfrastruktur. Die meisten Kommunen finanzieren die Behälter über das Duale System. Dieses bundesweite System für Verpackungen verlangt von den Herstellern Gebühren. Diese Gebühren decken die Kosten für das Sammeln und Recycling der Verpackungen. Für die privaten Haushalte entstehen dadurch keine zusätzlichen Müllgebühren. Die Tonne wird also nicht zum teuren Luxus, sondern bleibt ein kostenfrei angebotener Service der Kommune.

Regelungen für Nutzer und Fehlwürfe

Die eigentlichen Trennregeln ändern sich durch die Umstellung der Behälter nicht. Erlaubt sind weiterhin Verpackungen aus Kunststoff, Metall, Holz oder Verbundstoffen. Lebensmittelreste, Papier oder Elektrogeräte dürfen nicht in die Gelbe Tonne. Diese strengen Trennregeln dienen dem Effizienz des Recyclings. Falsch befüllte Tonnen werden von den Sammlern nicht geleert.

Wer wiederholt gegen die Trennregeln verstößt, muss mit Sanktionen rechnen. Eine Extragebühr für die Leerung kann fällig werden. Eine zentrale, aktuelle Liste aller wechselnden Kommunen existiert nicht. Unklarheit lässt sich am besten durch eine direkte Anfrage beim örtlichen Abfallwirtschaftsbetrieb ausräumen. Alternativ bieten die Websites der Landkreise detaillierte Informationen zu den jeweiligen lokalen Gegebenheiten.