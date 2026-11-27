Der Gelbwürfelige Dickkopffalter braucht Gräser, die ungemäht bleiben. Warum ständiges Mähen für seine Raupen zum Problem wird.

Der kleine Tagfalter lebt an Waldrändern, Waldwegen und Lichtungen sowie an Hecken und Feldgehölzen . - Der Gelbwürfelige Dickkopffalter braucht Gräser, die ungemäht bleiben. Warum ständiges Mähen für seine Raupen zum Problem wird.

Er braucht ungemähte Waldränder und Gräser: Der Gelbwürfelige Dickkopffalter ist Schmetterling des Jahres 2027. Mit der Wahl machen der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und die BUND NRW Naturschutzstiftung auf den Verlust seines Lebensraums aufmerksam: Die Saumstrukturen im Übergangsbereich zwischen Wald und Offenland. Diese bieten vielen Tier- und Pflanzenarten wichtige Lebensräume, werden aber immer weniger.

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Der kleine Tagfalter mit einer Flügelspannweite von 22 bis 29 Millimetern lebt an Waldrändern, Waldwegen und Lichtungen sowie an Hecken und Feldgehölzen. Wichtig seien Gräser, die stehen bleiben und ungestört wachsen, denn sie dienen den Raupen als Nahrung und als Überwinterungsplatz, sagt Jochen Behrmann von der BUND NRW Naturschutzstiftung. Werden sie kurzgemäht, gehen Nahrung und Überwinterungsplatz verloren. Die Raupen brauchen außerdem einen feuchten Lebensraum oder zumindest ein feuchtes Mikroklima.