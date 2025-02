Geld Anlegen Made Easy: WeltSparen bietet bis zu 150 Euro Bonus und 3,4% Zinsen

WeltSparen bietet Ihnen eine einfache und effektive Möglichkeit, Ihr Geld anzulegen. Profitieren Sie von bis zu 150 Euro Bonus, 3,4% Sparzinsen pro Jahr und der digitalen Vermögensverwaltung mit bis zu 7,3% Zielrendite pro Jahr. Mit WeltSparen können Sie flexibel zwischen Festgeld, Flexgeld und Tagesgeld wählen und Ihre Anlageziele individuell festlegen.

Geld anlegen wird mit WeltSparen zum Kinderspiel. In nur wenigen Minuten eröffnen Sie ein Konto und sichern sich exklusiv bis zu 150 Euro Bonus sowie 3,4 Prozent Sparzinsen pro Jahr. Platzieren Sie Ihr Kapital flexibel und clever in Festgeld , Flexgeld oder Tagesgeld .

Steigern Sie Ihre Rendite zusätzlich mit der digitalen Vermögensverwaltung von WeltSparen und erreichen Sie bis zu 7,3 Prozent Zielrendite pro Jahr (unterliegt Wertschwankungen, detaillierte Informationen auf der WeltSparen-Website). Bequem und individuell bestimmen Sie, wie Ihr Geld angelegt werden soll. Jetzt Konto eröffnen und bis zu 150 Euro Bonus sichern.Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins zum vierten Mal in Folge angehoben und liegt nun bei 3,0 Prozent pro Jahr. Der Zinssatz, zu dem sich Banken im Euroraum frisches Geld bei der EZB leihen, beträgt 3,15 Prozent pro Jahr. Das Ziel der EZB ist es, wieder eine Inflation von 2,0 Prozent zu erreichen. Im November 2024 ist sie mit einer Teuerungsrate von 2,2 Prozent in Deutschland bereits sehr nahe dran. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, hat bereits eine weitere Zinssenkung in Aussicht gestellt, die Ende Januar 2025 erfolgen könnte. Entsprechend passen europäische Geldhäuser ihre Tages- und Festgeldzinsen nach unten an.Soll Ihr Geld also unter der Matratze verstauben? Bei WeltSparen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Anlageoptionen. Mit Festgeld können Sie Ihr Geld für einen festgelegten Zeitraum anlegen und erhalten eine garantierte Zinsvorrate. Die Laufzeit können Sie selbst bestimmen – von wenigen Wochen oder Monaten bis hin zu mehreren Jahren. Weiterer Vorteil: Einlagen bis zu 100.000 Euro sind von der gesetzlich garantierten Einlagensicherung abgedeckt. Und mit nur einer Anmeldung können Sie beliebig viele Anlagen abschließen und alles zentral in einem Onlinebanking verwalten. WeltSparen ermöglicht es Ihnen, Ihre Anlageziele und Risikobereitschaft zu berücksichtigen. Beginnen Sie jetzt mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von den Vorteilen von WeltSparen. Willkommen in der Welt des klugen Geldanlage





