Die Menschen in Deutschland haben in den ersten neun Monaten 2026 mehr Geld gespendet als im Vorjahreszeitraum. Auffällig ist, dass Jüngere mehr spenden. Besonders hoch fielen Summen für örtliche Projekte aus, auch in der Not- und Katastrophenhilfe.

Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist in den ersten neun Monaten des Jahres gestiegen. Wie der Deutsche Spendenrat am Dienstag in Berlin mitteilte, wurden zwischen Januar und September insgesamt 3,2 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet.

Das sind knapp 149 Millionen Euro oder fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Grund sind vor allem höhere Einzelbeträge, denn gleichzeitig ging die Zahl der Spender zurück. Während im Vorjahreszeitraum noch rund 13,1 Millionen Menschen Geld für soziale, humanitäre oder gemeinnützige Zwecke gaben, waren es in den ersten neun Monaten dieses Jahres noch 12,4 Millionen. 2025 war das Spendenvolumen noch rückläufig. Besonders hoch fielen die Summen demnach für örtliche Projekte aus.

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In diesem Bereich wurden den Angaben zufolge 874 Millionen Euro gesammelt. Auch in der Not- und Katastrophenhilfe kamen 598 Millionen Euro zusammen. Der Zuwachs der Gesamtspenden in diesem Jahr geht damit vor allem auf höhere Einzelbeträge zurück. Dem Spendenrat zufolge wurden bis einschließlich September im Schnitt 45 Euro gespendet und damit sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Einen besonders deutlichen Spendenzuwachs beobachtete der Spendenrat bei jungen Menschen unter 30 Jahren. Aus dieser Altersgruppe wurden bis September 248 Millionen Euro gespendet. Das entspricht einem Anstieg von rund einem Drittel oder 34 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Bei den 40- bis 59-Jährigen ging das Spendenvolumen jedoch zurück.

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Die meisten Spenden fließen nach wie vor aus der Gruppe der über 60-Jährigen mit 1,1 Milliarden Euro. Für die Weihnachtszeit prognostiziert der Deutsche Spendenrat einen Zuwachs von etwa fünf Prozent beim gesamten Spendenaufkommen. Auch in Bayern spendeten die Menschen in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr Geld als im Vorjahreszeitraum – und zwar 623,8 Millionen Euro. Von Januar bis September 2025 kamen 617,6 Millionen Euro zusammen.

Auch in Bayern sinkt die Zahl der Spender. 2025 registrierte der Spendenrat noch 2,7 Millionen Spender im Freistaat, dieses Jahr waren es 2,5 Millionen. Die durchschnittliche Summe je Spende stieg von 43 auf 45 Euro. Jeder Spender gab im Schnitt 5,6 Mal Geld für wohltätige Zwecke oder andere Spendenzwecke. Die Daten basieren auf einer Auswertung des "Charity Panel" des Marktforschungsunternehmens YouGov im Auftrag des Deutschen Spendenrates.

Dafür wurden monatliche schriftliche Angaben auf der Grundlage von 10.000 Panelteilnehmern ausgewertet. Der Deutsche Spendenrat ist ein Dachverband von 80 spendensammelnden, gemeinnützigen Organisationen.

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