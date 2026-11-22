Weniger Spenden, höhere Kosten und mehr Menschen in Not: Soziale Einrichtungen in Sachsen-Anhalt müssen ihre Angebote mit knapp werdenden Ressourcen sichern.

Weniger Spenden, höhere Kosten und mehr Menschen in Not: Soziale Einrichtungen in Sachsen-Anhalt müssen ihre Angebote mit knapp werdenden Ressourcen sichern. Halle - Eine warme Mahlzeit, ein Schlafsack für die Nacht, ein offenes Ohr: Für Menschen in Not können solche Hilfen entscheidend sein.

Doch soziale Einrichtungen in Sachsen-Anhalt berichten von sinkenden Geld- und Sachspenden, steigenden Kosten und mehr Hilfesuchenden. Betroffen sind beispielsweise die Wärmestube und das S.C. H.I. R.M.

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-Projekt in Halle, die Tafeln im Land und ein Katzenhaus in Bad Dürrenberg.

"Wir sind als Wärmestube Erstanlaufstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen und bieten Sozialberatung an", sagte der Leiter der Wärmestube Halle, Heiko Wünsch. "Der Zulauf ist deutlich gestiegen. Aber weil finanzielle Mittel und Zuwendungen zurückgehen, muss die Einrichtung sparen. Für die Betroffenen bedeutet das weniger Hilfs- und Beratungsangebote.

" Derzeit sind 25 Plätze vorhanden, außerdem werden warme Mahlzeiten ausgegeben. Besonders gebraucht werden: warme Kleidung, Lebensmittel, Schlafsäcke, Isomatten, Zelte und Hygieneartikel.

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"Zwar ist die Spendenbereitschaft in der Vorweihnachtszeit höher als im übrigen Jahr, aber Geldspenden sind, vermutlich infolge der Inflation, zurückgegangen. Zugleich wollten Spender häufiger wissen, wofür ihr Geld konkret verwendet wird", sagte Wünsch.

"Es wird oft unterschätzt, wie verletzlich Menschen ohne Wohnung sind", sagte der Leiter. "Fast täglich kommt jemand in die Wärmestube, der obdachlos geworden ist. Für Halle gibt es keine verlässliche Zahl der Menschen, die auf der Straße leben; manche kommen zunächst bei Freunden oder Verwandten unter.

" Häufige Gründe für den Verlust der Wohnung sind der Verlust der Arbeit oder psychische Erkrankungen. Viele Betroffene suchen erst spät Hilfe. Ein Zeichen der Unterstützung soll ein Adventskonzert am 6. Dezember in der Marktkirche Halle setzen.

Die anschließende Kollekte ist für die Wärmestube bestimmt. Auch das S.C. H.I. R.M.

-Projekt, das junge Menschen bis 27 Jahre betreut, verzeichnet nach Angaben von Bereichsleiterin Anja Weise mehr Menschen mit mehreren Problemlagen. Dazu gehören Drogenabhängigkeit, psychische Krisen und Hunger. Rund 25 Menschen werden täglich betreut. Zugleich sank die wöchentliche Anlaufstellenzeit wegen geringerer Fördermittel von 160 Stunden vor zwei Jahren auf derzeit 110 Stunden.

"Für Menschen ohne festen Wohnsitz ist es zudem schwieriger, Behörden zu erreichen und Leistungen zu beantragen", sagte Weise. "Viele Anträge und Termine laufen inzwischen digital. Wer auf der Straße lebt, hat zwar oft ein Handy, aber nicht unbedingt die Möglichkeit, damit verlässlich mit den Behörden zu kommunizieren.

"Ebenso registrieren die Tafeln in Sachsen-Anhalt den Rückgang. Der Landesverband nahm nach eigenen Angaben 2024 noch 46.482 Euro an Geldspenden und 92.513 Euro an Sachspenden ein. Im Jahr 2025 waren es 32.336 Euro beziehungsweise 57.883 Euro. Lebensmittelspenden aus dem regionalen Handel sind ebenfalls weniger geworden, weil die Märkte ihren Wareneinsatz besser planen.

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"Gleichzeitig steigt die Zahl der Menschen, die die Tafeln nutzten, kontinuierlich", sagte der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Harz, Kai-Gerrit Bädje. "Weniger Lebensmittel bedeuten unmittelbar weniger, was verteilt werden kann. Auch die Kosten für den Transport der Waren belasteten die Einrichtungen: Kraftstoff- und Energiepreise stiegen von 2025 auf 2026 im Schnitt um mindestens 30 Prozent.

"Dagegen zeichnet sich bei der Diakonie Mitteldeutschland ein differenziertes Bild ab. "Im Vorjahr waren es etwa elf Prozent mehr Spenden als 2024", sagte der Sprecher der Diakonie Mitteldeutschland, Frieder Weigmann. "Das Spendenbündnis "Hoffnungsengel" erwartet auf seinen Diakonie-Spendenkonten in den nächsten Wochen bis zum Jahresende etwa 250.000 Euro. Das ist etwa ein Viertel der Jahreseinnahmen.

" Und Weigmann erklärt: "Steigende Preise hielten Menschen nicht zwingend vom Spenden ab: Der wachsende Hilfebedarf ist für viele unmittelbar nachvollziehbar. Die Menschen wollen ein Zeichen setzen. Die Fachkräfte vor Ort versuchen zu helfen, sie können aber nur das weitergeben, was vorhanden ist. Parallel wächst das Unverständnis in Hinblick auf sozialpolitische Entscheidungen.

"Nicht nur Menschen geraten durch gestiegene Kosten unter Druck. Im SOS-Tierhaus in Bad Dürrenberg leben derzeit 20 Katzen.

"Die Einrichtung ist vollständig auf Spenden angewiesen", sagte Leiterin Jaqueline Kramp. Zugleich werden mehr Tiere abgegeben, weil ihre Halter die Tierarztkosten nicht mehr bezahlen können.

"Jede Katze, die hier ankommt, muss zum Tierarzt und wird kastriert", sagte Kramp. Viele Tiere seien krank. Die Spenden seien zurückgegangen, während Tierarztrechnungen und Energiepreise die Einrichtung belasteten. Futter bekomme das Katzenhaus weiterhin ausreichend gespendet.

"Wenn die Kosten nicht mehr gedeckt werden können, müssen wir schließen", sagte Kramp.