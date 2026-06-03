Geld wirft auch Körbe - Der große Gehaltsreport BBL

Der FC Bayern ist auch im Basketball das Maß aller Dinge. Die Top-Verdiener wie Andreas Obst verdienen über eine Million Euro netto pro Jahr. Doch wie sieht es bei den anderen Vereinen aus?

Der FC Bayern ist auch im Basketball das Maß aller Dinge. Die Top-Verdiener wie Andreas Obst (29) verdienen über eine Million Euro netto pro Jahr.

Doch wie sieht es bei den anderen Vereinen aus? Wirft Geld auch Körbe? Was verdienen die Stars in der Easycredit? Mit welchen Tricks lotsen die Klubs Spieler zu sich?

SPORT BILD liefert Antworten im großen Gehaltsreport BBL. Natürlich liegen auch in der BBL die Bayern vorne. Das sind sogar ganz offizielle Informationen. Denn als einzige große Profiliga hierzulande legen die Basketballer Gesamtetats und Personalkosten offen.

Der FCB führt beide Tabellen mit weitem Abstand an: 48,2 Millionen Euro und 18,03 Mio. Personalkosten sind eine eigene Liga. Alba Berlin folgt auf Rang 2 mit 11,4 Mio. Etat und 4,69 Mio. an Gehältern.

Mit Ratiopharm Ulm, den EWE Baskets Oldenburg und den Telekom Baskets Bonn geben noch drei Klubs mehr als drei Millionen jährlich für Personal aus, alle anderen Vereine liegen teils deutlich unter dieser Marke. Kein Wunder also, dass der FC Bayern gerade als haushoher Favorit durch die Play-offs marschiert. Umso bemerkenswerter aber, dass die BMA365 Bamberg Baskets der größte Widersacher zu sein scheinen. Der Sensations-Pokalsieger hat in dieser Saison mit 1,46 Mio. die geringsten Personalkosten.

Klar, dass auch der Top-Verdiener der Liga bei den Bayern spielt. Andreas Obst (29) verlängerte im März bis 2029, soll dabei mit deutlich über einer Million Euro netto zum Spitzenverdiener aufgestiegen sein. Der Welt- und Europameister wird als das Gesicht der FCB-Basketballer aufgebaut, verdrängte in der Gehalts-Tabelle Vladimir Lucic (36) und DBB-Kollege Johannes Voigtmann (33) auf Platz zwei, die rund eine Million im Jahr verdienen sollen. Im krassen Gegensatz dazu stehen die Löhne bei Play-off-Widersacher Bamberg.

Dort kommen nur die besten Spieler wie Top-Scorer Ibi Watson (28) überhaupt auf Netto-Jahresgehälter von knapp über 100 000 Euro, der Rest der Mannschaft liegt zwischen 40 000 und 80 000 Euro. Auch deshalb droht der Pokalsieger nach der Saison auseinanderzubrechen. Finanzstärkere Konkurrenten aus dem Aus- und Inland locken die Shootingstars mit besser dotierten Verträgen. Watson steht vor einem Wechsel zu Ratiopharm Ulm, soll dort für zwei Jahre rund 330 000 Euro netto kassieren.

Begehrt sind besonders die deutschen Spieler, da in der BBL die 6+6-Regel gilt: In einem 12-Mann-Kader müssen mindestens sechs Deutsche stehen. Seit die US-Colleges junge Talente mit teils millionenschweren NIL-Deals (Vermarktung der Persönlichkeitsrechte; d. Red. ) locken, ist der Markt an deutschen Profis noch heißer umkämpft.

Auch hier schlägt die Konkurrenz in Bamberg zu: Oldenburg stattet Zach Ensminger (25) mit einem Zweijahresvertrag aus, verdoppelt ungefähr sein Gehalt auf rund 110 000 Euro pro Jahr. Auch Moritz Krimmers (25) Vertrag über zwei Jahre in Trier soll dem Power Forward 200 000 Euro netto bringen. Im Gegensatz zum Fußball, wo meist über Brutto-Gehälter gesprochen wird, werden in der BBL die Gehälter netto miteinander verglichen.

Vor allem die US-amerikanischen Spieler wollen von Vereinen und Beratern wissen, was am Ende auf ihrem Konto landet. Grundsätzlich zahlen alle Klubs Netto-Gehälter, die Wohnung des Spielers und stellen ein Auto zur Verfügung. Von Luxus-Schlitten, wie Fußballer sie fahren, können die meisten Basketballer aber nur träumen. Die meisten Vereine haben Deals mit örtlichen Autohäusern.

Um die Gehälter aufzubessern, wird zu vielen Tricks gegriffen, die der steuerliche Rahmen legal hergibt. Bei den Frankfurt Skylinern fahren die Spieler Opel, bei Rasta Vechta Skoda. In der Regel bekommen Singles kleinere Modelle, Familienväter größere Wagen. In Frankfurt geht es vom Kleinwagen Corsa (ab 22 890 Euro UVP) bis zum SUV Grandland (ab 37 990 Euro UVP).

Tankkarten gibt es dazu. Wohnungen liegen oft im Bereich bis 1500 Euro Nettomonatsmiete. Die Vereine bieten oft möblierte Appartements mit Standard-Ausstattung, zum Beispiel von Ikea, und WLAN an. Manche Spieler bekommen sogar zwei Wohnungen angeboten - die zweite ist für die Eltern.

Für Spieler aus den USA werden im Normalfall auch zwei Round-Trips, also Hin- und Rückflüge in die Heimat, vertraglich geregelt. Einmal, um während der Saison die Familie besuchen zu können; einmal, um wieder nach Hause zu kommen. Die allermeisten Spieler unterschreiben für eine Saison. Bedeutet auch: Einjahresverträge sind genau genommen Kontrakte über neun oder zehn Monate, zum Beispiel von Anfang/Mitte August bis kurz nach Saisonende.

Spieler, die in Deutschland bleiben, melden sich dann in den Monaten ohne Vertrag arbeitssuchend. Um die Gehälter aufzubessern, wird zu vielen Tricks gegriffen, die der steuerliche Rahmen legal hergibt





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