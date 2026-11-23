Die Bevölkerung wird immer älter. Das hat auch Auswirkungen auf die Märkte: Denn alte Menschen konsumieren anders als junge.

hat schon jetzt jede zweite Person ihren 45. Geburtstag hinter sich. Jede fünfte Person ist älter als 66 Jahre.altert die Bevölkerung – genauso wie in Japan, in Südkorea und in vielen anderen Industrieländern.

Daraus ist der sogenannte Longevity-Trend entstanden, das Bestreben, die eigene Lebensspanne zu maximieren. Auch ist in der Wirtschaft von der sogenannten Silver Economy die Rede: von Dienstleistungen und Produkten, die sich explizit an die ältere Gesellschaft richten.

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Was der demografische Wandel nun konkret für Volkswirtschaften bedeutet, wird durchaus kontrovers diskutiert: Manche Ökonomen rechnen sogar mit einem gesamtwirtschaftlichen Nachfrageschub: „Eine These ist, dass im Alter mehr konsumiert wird, weil keine Rücklagen mehr gebildet und keine Hypotheken mehr getilgt werden müssen“, sagt Daniel Hartmann, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Bantleon. Dann würde die Pensionierung der Generation der geburtenstärksten Jahrgänge im Land, der Babyboomer, zu erhöhter Nachfrage führen.

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Doch es gibt die Gegenthese, dass nicht weniger, sondern sogar mehr gespart wird, weil viele ans Vererben denken. In diesem Fall käme es nicht zu einem Nachfrageschub, sagt Hartmann. Auf eine These festlegen will er sich bislang nicht. Spannend ist es aber in jedem Fall auch für Anleger, auf Branchen zu schauen, die von der wachsenden Silver Economy profitieren dürften.