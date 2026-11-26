Die seit Januar am stärksten gestiegenen Aktien kommen von wenig bekannten Unternehmen. Was Anleger über die Aussichten der fünf europäischen Spitzenreiter des Jahres wissen müssen.

Die Soitec-Aktie stieg seit Januar um 289 Prozent. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 mehrfach angehoben. Die AT&S-Aktie gewann seit Januar 199 Prozent und erzielte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 einen Rekordumsatz von mehr als 680 Millionen Euro.

Frontline steigerte den Aktienkurs seit Januar um 112 Prozent. Analysten erwarten einen Nettogewinn von 2,6 Milliarden Dollar. Die B&M-Aktie legte seit Januar um 106 Prozent zu, doch nur gut 40 Prozent der Analysten empfehlen den Kauf.600 hat seit Januar unter dem Strich mehr als sieben Prozent zugelegt. Das ist aber nichts im Vergleich zu den größten Gewinnern, deren Kurse sich verdoppelt bis fast vervierfacht haben.

Advertisement

Advertisement

Die fünf besten Unternehmen kommen aus drei sehr unterschiedlichen Branchen. Vier der Top-Performer an der Börse sind zudem mittelgroße Unternehmen, die nicht so häufig im Rampenlicht stehen. Soitec ist ein Spezialist für die Wafer genannten Trägerscheiben, auf denen Halbleiter hergestellt werden. Der Unternehmensname leitet sich von der Technologie „Silicon-on-Insulator“ ab, auf die das französische Unternehmen spezialisiert ist.