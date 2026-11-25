Europaweit laufen Durchsuchungen, Schwerpunkt ist NRW. Ziel ist eine Bande, die verbotenes Hawala-Banking betrieben haben soll.

Europaweit laufen Durchsuchungen, Schwerpunkt ist NRW. Ziel ist eine Bande, die verbotenes Hawala-Banking betrieben haben soll. In Duisburg und an mehreren anderen Orten in NRW laufen Razzien wegen verbotener Hawala-Geldgeschäfte.

Die Europäische Staatsanwaltschaft lässt insgesamt mehr als 300 Wohnungen und Firmen in 12 Bundesländern durchsuchen. Federführend ist das Landeskriminalamt Thüringen.und anderer Medien gehen die Ermittler von einem Schaden von 50 Millionen Euro aus. Mehr als anderthalb Jahre ist demnach gegen eine europaweit aktive Bande ermittelt worden. Insgesamt sollen fast 30 Haftbefehle vollstreckt werden.

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Dabei sollen die Beschuldigten auch das so genannte Hawala-System genutzt haben, das nahezu spurlose Geldtransfers weltweit ermöglicht. Bargeld kann mit diesem System an einem Ort eingezahlt werden, Mittelsmänner zahlen es dann an einem anderen Ort wieder aus. Das Geld wird also ohne klassische Banken oder offizielle Belege transferiert. Das ist in Deutschland illegal.

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Hawala-Banking hat vor allem in arabischen Ländern eine lange Tradition, es wird auch für völlig legal verdientes Geld verwendet. Allerdings ist es auch attraktiv für Kriminelle, die Bargeld aus illegalen Geschäften transferieren wollen. Ziegenbock sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz In Krefeld-Fischeln ist in der letzten Nacht ein Ziegenbock ausgebüxt. Das Tier war gegen drei Uhr in der Nacht entdeckt worden.

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