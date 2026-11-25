Huawei habe wissentlich US-Sanktionen gegen die Islamische Republik verletzt und dafür Banken betrogen. Zu diesem Schluss sind US-Geschworene jetzt gekommen.

Der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei ist von Geschworenen vor einem Gericht in New York der Geldwäsche und des Diebstahls von Handelsgeheimnissen für schuldig befunden worden. Huawei und drei Tochterunternehmen hätten US- Sanktionen verletzt und in dem Zuge auch Banken betrogen, fasst das US-Justizministerium die Anklagepunkte zusammen.

Vom schärfsten Vorwurf der Verschwörung im Rahmen eines kriminellen Unternehmens nach dem RICO-Gesetz wurde der Konzern aber freigesprochen, ergänzt die Nachrichtenagentur Reuters. Diesen Aspekt, trotzdem kommt er auf zehn Schuldsprüche zu zwölf Vorwürfen. Die übrigen Vorwürfe hält Huawei ebenfalls für unbegründet und will alle nötigen rechtlichen Schritte einleiten. Am 14.

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September 2027 soll die Strafe verkündet werden, es könnte sich um eine Milliardensumme handeln. ) geht es um Verstöße von Huawei gegen Sanktionen, die die USA gegen die Islamische Republik Iran verhängt hat. Dem dortigen Regime hätten der Konzern und mehrere Tochtergesellschaften „schlüsselfertige Lösungen für ein Internet-Backbone und eine breitere Netzabdeckung für Mobilfunknetze im Land“ bereitgestellt,.

Zudem habe der chinesische Konzern Überwachungskameras in das Land geliefert, mit denen dort Proteste überwacht worden seien. Über die Geschäfte habe der Konzern mehrfach gelogen, er habe gewusst, dass es sich um Sanktionsverstöße gehandelt habe. Betrogen worden seien Banken, um an Milliarden US-Dollar zu kommen. Die USA verlangen auch von ausländischen Unternehmen die Einhaltung der gegen die Islamische Republik verhängten US-Wirtschaftssanktionen.

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Die Anklage gegen den Konzern war vor acht Jahren heimlich eingereicht worden,. Der Fall reicht damit zurück in die erste Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Damals wurde die Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou auf Betreiben der US-Behörden wegen mutmaßlichen Bankbetrugs und potenzieller Sanktionsverstöße. Die Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei wurde beschuldigt, das US-Handelsembargo gegen den Iran verletzt zu haben.

Ihre Festnahme löste eine diplomatische Krise zwischen den USA, China und Kanada aus. Meng verbrachte dann fast drei Jahre unter Hausarrest. Im Herbst 2021 kam es schließlich zu einer Einigung mit den US-Behörden. Als Teil ihrer Vereinbarung mit dem US-Justizministeriumdas Verfahren gegen die Huawei-Finanzchefin endgültig eingestellt .

Direkt nach Mengs Ausreise kamen auch zwei kanadische Geschäftsleute frei, die die Volksrepublik im Gegenzug hatte festnehmen lassen. Dass sich der Prozess in New York so in die Länge gezogen hat, liegt unter anderem an den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Huawei war jahrelang einer der größten Ausrüster von Telekommunikations-Netzwerken, auch in westlichen Staaten. Wegen Sicherheitsbedenken und Sanktionen hat der chinesische Konzern diesen Status weitgehend verloren, dafür aber im Rest der Welt an Marktmacht gewonnen.

Auch die einst starke Position im internationalen Markt für Smartphones hat Huawei verloren, weil Google dem Konzern infolge der US-Sanktionen die Zusammenarbeit aufgekündigt hat und. In China nimmt Huawei aber nach wie vor eine Führungsrolle ein, unter anderem auch bei der Entwicklung moderner ICs, für die ebenfalls US-Sanktionen gelten.