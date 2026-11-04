Gelsenkirchen: Batman und Robin kehren ins Training zurück

Soufiane El-Faouzi und Robin Gosens sind nach dem schweren Unfall wieder fit. Die Rückkehr der Stars soll die Krise bei den Schalker beenden.

Die Fußballmannschaft aus Gelsenkirchen bereitet sich auf ein wichtiges Heimspiel vor, wobei zwei Schlüsselspieler ihre Genesung abgeschlossen haben. Soufiane El-Faouzi und Robin Gosens stehen nach ihrem schweren Verkehrsunfall in Köln wieder zur Verfügung. Beide Akteure gehören zu den wichtigsten Kräften im Kader und sollen am kommenden Sonntag gegen TSG Hoffenheim das Feld betreten.

El-Faouzi mit Schutzmaske und Gosens mit Narben

Soufiane El-Faouzi kehrte mit einer speziellen Fledermaus-Maske ins Mannschaftstraining zurück. Diese Spezialausrüstung schützt sein gebrochenes Nasenbein und eine Platzwunde, sodass er wieder an Zweikämpfen teilnehmen kann. Der marokkanische Nationalspieler hat sich trotz der sichtbaren Verletzungen schnell erholt und zeigt sich motiviert für die Rückkehr.

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Auch Robin Gosens ist wieder voll einsatzbereit. Der 32-jährige Sidekick litt unter zwei Platzwunden, von denen eine als sichtbare Narbe auf seiner Stirn verheilt ist. Trotz der optischen Spuren des Unfalls gilt er als fit und kann erneut in die Startelf integriert werden. Trainer Miron Muslic freut sich über diese Verstärkung.

Schmerzhafter Unfall und Operation in Gelsenkirchen

Der marokkanische Nationalspieler blickt auf einen schmerzhaften Zusammenprall zurück, der ihn zunächst tief erschreckte. El-Faouzi berichtete, dass er direkt nach dem Vorfall stark blutete und befürchtete, dass es schlimmer hätte enden können. Tatsächlich musste er zwei Tage später operiert werden, um die Verletzungen fachgerecht zu behandeln.

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Die Operation verlief erfolgreich, sodass El-Faouzi aktuell nur noch wenige bis gar keine Schmerzen verspürt. Er erklärte, dass die ersten Tage nach einem solchen Ereignis von Angst geprägt sein können, man sich aber schnell wieder daran gewöhnt. Sein Fokus liegt nun darauf, der Mannschaft wieder auf dem Platz zu helfen und Punkte zu sammeln.

Muslic braucht Stabilisierung durch Stammspieler

Trainer Miron Muslic sieht die Rückkehr von El-Faouzi und Gosens als entscheidenden Schritt für die Stabilität seines Teams. In den vergangenen Wochen war der Chefcoach gezwungen, häufig umzustellen und auf etliche Spieler zu verzichten. Die Verfügbarkeit dieser beiden Dauerläufer entlastet die Squad-Tiefe erheblich.

Es gibt jedoch weiterhin Unsicherheiten im Kader. Junior Dina Ebimbe brach das Training vorzeitig ab und zeigte Anzeichen einer Verletzung am rechten Oberschenkel. Diese Situation verschärft die Personalknappheit, die aktuell nicht wirklich in Gelsenkirchen herrscht und dringend Lösungen erfordert.

Konkrete Auswirkung auf das Spiel gegen Hoffenheim

Die Rückkehr der beiden Superhelden kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da das nächste Spiel gegen Hoffenheim am Sonntag um 19.30 Uhr stattfindet. Das Match wird über DAZN übertragen und ist für die Fans sowie das Management von großer Bedeutung. Ein Sieg könnte die aktuelle Krise lindern.

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El-Faouzi legt im Schnitt 11,7 Kilometer pro Spiel zurück, was seine immense Belastbarkeit unterstreicht. Mit seiner Rückkehr will er wieder angreifen und die Defensive stärken. Die Kombination aus Erfahrung und aktueller Fitness soll Ruhe und Ordnung im Team wiederherstellen, nachdem mehrere Ausfälle die Struktur gefährdeten.