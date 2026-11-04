Gemeine Esche: Pilzbefall bedroht deutsche Wälder seit 2000

Die Dr. Silvius Wodarz Stiftung kürte die Esche zum Baum des Jahres. Der invasive Pilz Falsches Weißes Stängelbecherchen schädigt seit 2000 massiv die Bestände in Deutschland.

Die Gesundheit der Eschenbestände in Deutschland hat sich seit dem Jahr 2000 dramatisch verschlechtert. Dieser alarmierende Zustand ist der Hauptgrund dafür, dass die Dr. Silvius Wodarz Stiftung die Gemeine Esche zur Baumart des Jahres kürte. Die Stiftung will damit explizit auf die hohe ökologische, kulturelle und forstwirtschaftliche Bedeutung dieser heimischen Baumart aufmerksam machen.

Der invasive Pilz als Hauptverursacher

Die massiven Schäden an den Bäumen hängen vor allem mit einer spezifischen Pilzerkrankung zusammen. Verantwortlich ist der Schlauchpilz Falsches Weißes Stängelbecherchen. Dieses Pilzart stammt ursprünglich aus Ostasien, wo sie mit den dort einheimischen Eschen eine friedliche Koexistenz pflegt. In europäischen Regionen hat sich der Erreger jedoch weit verbreitet.

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Die Ausbreitung führt dazu, dass etliche Eschen geschädigt werden oder sogar absterben. Der Pilz befällt die Bäume und zerstört ihre Lebensfunktionen, was zu einem erheblichen Rückgang der Vitalität der Wälder führt. Dies verdeutlicht die Anfälligkeit europäischer Ökosysteme gegenüber nicht-einheimischen Krankheiten.

Genetische Resistenz und Hoffnung für die Bestände

Interessanterweise gibt es wiederholt einzelne Bäume, die dem Krankheitserreger vergleichsweise gut standhalten können. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die unterschiedlichen Reaktionen der Eschen auf den Pilz zum Teil genetisch bedingt sind. Diese genetischen Unterschiede bieten eine wichtige Grundlage für künftige Forschungsansätze.

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Bisher ist jedoch keine vollständige Widerstandsfähigkeit gegen die Krankheit bekannt. Die Forschung beschäftigt sich weiterhin intensiv mit diesem Thema, um resistente Sorten zu züchten oder Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Die verbliebenen vitalen Bäume bieten Anlass zur Hoffnung, dass sich die Bestände langfristig erholen könnten.

Ökologische Bedeutung und wirtschaftliche Nutzung

Die Gemeine Esche gehört zu den größten heimischen Laubbäumen und kann bis zu 40 Meter hoch werden. Laut der Dr. Silvius Wodarz Stiftung wachsen die Bäume vor allem auf nährstoffreichen Böden, die gut mit Wasser versorgt sind. Diese Standorte sind wichtig für die biologische Vielfalt und die Stabilität der Wälder.

Silvia Breher, die Schirmherrin der Stiftung, betonte in einer Mitteilung, dass die Esche verdeutlicht, wie verletzlich unsere Wälder sind. Sie fügte hinzu, dass es entscheidend ist, die biologische Vielfalt der Wälder zu bewahren. Die Stiftung nutzt diese Erkenntnis, um den Naturschutz und die Forstwirtschaft stärker zu vernetzen.

Holznutzung und zukünftige Perspektiven

Das Holz der Esche wird vielfältig genutzt und ist in vielen Branchen gefragt. Es findet unter anderem Anwendung für Werkzeugstiele, Sportgeräte, Möbel und Parkett. Diese wirtschaftliche Bedeutung unterstreicht die Notwendigkeit, die Baumart vor weiterem Rückgang zu schützen.

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Die Stiftung appelliert an die Öffentlichkeit und die Forstwirtschaft, die verbliebenen Bäume zu schützen. Durch gezielte Maßnahmen soll verhindert werden, dass weitere Bestände durch den Pilz zerstört werden. Die Zukunft der Esche in Deutschland hängt von diesen Schritten ab.