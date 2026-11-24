In Bauhofen gedenken Bürger, Feuerwehrleute, Reservisten und Soldaten an die Opfer des Flugzeugabsturzes vor 50 Jahren. Redner mahnen, Erinnerung und Frieden zu bewahren.

Gemeinsames Gedenken: 50 Jahre nach dem tragischen Flugzeugabsturz einer Bundeswehr -Maschine In Bauhofen gedenken Bürger, Feuerwehr leute, Reservisten und Soldaten an die Opfer des Flugzeugabsturz es vor 50 Jahren.

Redner mahnen, Erinnerung und Frieden zu bewahren. Zahlreiche Bürger, Feuerwehrleute, Reservisten und Soldaten nahmen an der Gedenkfeier für die Opfer des Flugzeugabsturzes am Denkmal in Bauhofen teil. Zahlreiche Bürger, Feuerwehrleute, Reservisten und Soldaten nahmen an der Gedenkfeier für die Opfer des Flugzeugabsturzes am Denkmal in Bauhofen teil.

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ThannhausenBundeswehr-Unglück 1976: Ziemetshausen erinnert an die Opfer des Flugzeugabsturzes in Bauhofen Eine Abordnung der Musikvereinigung Ziemetshausen unter der Leitung von Patrick Scheel leitete die Feier mit einem Choral ein, ehe Erster Bürgermeister Ralf Wetzel die Anwesenden begrüßte und dazu aufrief, an diesem Ort immer die Erinnerung an das Unglück zu bewahren. Er dankte den Bürgern von Bauhofen dafür, dass sie bereits im Jahr 1977 auf eigene Kosten die Gedenkstätte errichteten und auf einer Tafel die Namen der fünf Verunglückten für die Nachwelt eingravierten.

Wetzel erinnerte auch an das Unglück vom 28. Juni 1943, als über dem Wald in Richtung Langenneufnach sechs Leichtkampfbomber aus Lagerlechfeld auf einem Übungsflug wegen aufkommenden Nebels zusammenstießen, fünf Maschinen abstürzten und 17 junge Soldaten den Tod fanden. Sicherheit habe ihren Preis, so Wetzel. Wir alle leiden unter dem Lärm, den Düsenjäger aus Neuburg/Donau bei ihren Übungsflügen in unserer Gegend verursachen, aber dieses „Üben“ dersei notwendig in Zeiten, in denen der Friede in Europa nicht mehr selbstverständlich ist.

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Mit den Worten „Wir sind stolz auf die Luftwaffe“ verband er auch den Dank für das Aufrechterhalten der beidseitigen Verbindung.auch im Namen von Oberstleutnant a. D. Eberhard Knölker von der Traditionsgemeinschaft Jagdbombergeschwader 32 in Lagerlechfeld, Oberstabsfeldwebel Carsten Aye a. D. aus Schwabstadl und Brit Mierzwa vom Freundeskreis Luftwaffe, Sektion München.

Er war vor 50 Jahren Fluglehrer in Fürstenfeldbruck und wollte gerade zu einem Schulungsflug starten, als ihn die Nachricht vom Zusammenstoß einer Fiat G 91 aus seinem Standort mit einem Aufklärungsflugzeug aus Lagerlechfeld südwestlich von Augsburg erreichte. Zeitlebens habe ihn der Tod der Kameraden bewegt, sodass er später die Berufung zum Kommodore des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck annahm. Auch der hiesige Pfarrer Bernhard Endres und der evangelische Militärseelsorger Mirko Webler aus Untermeitingen gedachten der Toten.

Der katholische Ortsgeistliche bezog sich auf den Psalm für den Totensonntag mit der Vergänglichkeit des Lebens. Der evangelische Geistliche, zuständig für die Bundeswehrstandorte südlich von Augsburg, erinnerte am evangelischen Ewigkeitssonntag an das Leid, mit dem die Familien der Verunglückten immer noch leben müssen, und bat zum gemeinsamen Gebet des Vaterunsers. Soldaten aus Dinkelscherben und Lagerlechfeld stellten die Ehrenwache am Denkmal. Auf das Kommando von Oberst d.

R. Gerhard Aumann aus Dinkelscherben senkten sich die Fahnen zur Totenehrung, die Musik spielte das Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“, und mit der gemeinsam gesungenen Deutschlandhymne klang die eindrucksvolle Feier aus. Im Anschluss trafen sich Reservisten und Soldaten in Maria Vesperbild zum Mittagessen und persönlichen Austausch.