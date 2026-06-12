Nachwuchstalente von ROGON trainieren in Niederbayern. Hertha-Spieler Soufian Gouram und Energie Cottbus-Aufstiegsheld Jannis Boziaris bereiten sich gemeinsam auf die 2. Bundesliga vor, in der sie bald Gegner sein werden.

Erst gemeinsam schwitzen, dann als Gegner in der 2. Bundesliga aufeinandertreffen: Während die meisten Fußball profis derzeit ihre wohlverdiente Pause genießen, arbeitet eine Gruppe vielversprechender Nachwuchsspieler im niederbayerischen Mengkofen hart an ihrer Fitness.

Die Spielerberatung ROGON hat ihre Schützlinge zu einem Sommer-Bootcamp eingeladen, bei dem unter anderem Hertha-Talent Soufian Gouram und Jannis Boziaris, der Aufstiegsheld von Energie Cottbus, Seite an Seite trainieren. Schon bald werden sich beide jedoch auf dem Platz als Konkurrenten gegenüberstehen, denn nach dem Aufstieg der Lausitzer spielt Cottbus in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga, genau wie Gourams Hertha BSC.

Unter der Anleitung des Athletiktrainers Yannick Obenauer steht ein intensives Programm auf dem Plan: schweißtreibende Einheiten zur Verbesserung von Kraft, Ausdauer und Agilität, unter anderem auf Yogamatten und mit Stretchbändern. Nach den harten Workouts dient das Eisbecken zur Regeneration und Abkühlung. Neben Gouram und Boziaris sind weitere junge Talente im Camp, darunter Kelvin Frees von der TSG Hoffenheim, Ali Eren Ersungur vom Karlsruher SC, Piet Scobel vom 1.

FC Nürnberg, Elias Benkara von Borussia Dortmund, Yasin Chebil vom VfL Wolfsburg und Mattheos Tsigkas vom VfB Stuttgart. Die仔训练seinheiten dienen nicht nur der physischen Vorbereitung auf die kommende Saison, sondern auch dem gegenseitigen Austausch und dem Aufbau eines Netzwerks unter den Nachwuchsspielern. Soufian Gouram, 20, kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Vor einem Monat unterschrieb er bei Hertha BSC seinen ersten Profivertrag bis 2027.

In der vergangenen Saison kam er für die U23 der Berliner zum Einsatz und durfte bereits im Winter mit den Profis ins Trainingslager reisen, was seinen weiteren Entwicklungsweg positiv beeinflusst hat. Jannis Boziaris, 23, hat ebenfalls Grund zur Freude: Nach seinem Wechsel von Astoria Walldorf zu Energie Cottbus im Sommer 2025 konnte er sich sofort in die Startelf spielen.

Sein entscheidendes Tor am letzten Spieltag in Regensburg sicherte dem team von Trainer Claus-Dieter Wollitz den Aufstieg und die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Beide Spieler profitieren von dem intensiven Camp, um ihre Form zu halten und für die bevorstehenden Herausungen in ihren jeweiligen Ligen optimal vorbereitet zu sein. Die enge räumliche und sportliche Nähe im Bootcamp macht den späteren direkten Duellen im Ligabetrieb eine besondere Note





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