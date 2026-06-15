Gemischte WM-Ergebnisse für Frankfurter Spieler: Skhiri patzt, Doan und Wahi überzeugen

Drei Spieler von Eintracht Frankfurt starteten bei der Weltmeisterschaft: Während Ritsu Doan mit Japan und Elye Wahi mit der Elfenbeinküste positive Ergebnisse feierten, erlebte Kapitän Ellyes Skhiri mit Tunesien eine herbe Niederlage und leistete sich einen schweren Fehler.

Die Fußball-Weltmeisterschaft bot in der Nacht von Sonntag auf Montag einen gemischten Start für die drei Frankfurter Spieler Ritsu Doan , Elye Wahi und Ellyes Skhiri .

Während Doan und Wahi positive Akzente setzen konnten, erlebte Skhiri ein enttäuschendes und auch peinliches Debüt als Kapitän Tunesiens. Skhiri, der bereits zum dritten Mal an einer WM teilnimmt und das erste Mal das Achtelfinale erreichen will, leistete sich in der 59. Minute einen folgenschweren Ballverlust im eigenen Drittel, der zum 3:1-Gegentor durch Viktor Gyökeres führte. Die 1:5-Niederlage gegen Schweden war ein schwerer Rückschlag für die nordafrikanische Mannschaft.

Im Gegensatz dazu verlief der WM-Auftakt für Ritsu Doan mit der japanischen Nationalmannschaft deutlich erfreulicher. Japan zeigte gegen die Niederlande eine starke Leistung und erkämpfte sich ein 2:2-Unentschieden, wobei Doan als Kapitän in der 75. Minute ausgewechselt wurde. Elye Wahi feierte mit der Elfenbeinküste einen knappen 1:0-Sieg gegen Ecuador, wobei er in der 90.

Minute den Siegtreffer erzielte. Zuvor hatte er selbst zwei gute Chancen, darunter ein Schied an die Latte. Mit diesem Erfolg blickt die Elfenbeinküste zuversichtlich auf das nächste Spiel gegen Deutschland am Samstag. Die Nacht zeigte somit die ganze Bandbreite der Gefühle für Frankfurter Spieler bei der WM - von tiefer Enttäuschung bis zu großer Freude





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