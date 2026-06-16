Gemischtes Bild an den Rohstoffmärkten: Ölpreise brechen ein, Agrarrohstoffe teilweise stark im Plus

An den internationalen Rohstoffmärkten gab es am Dienstagabend divergierende Entwicklungen. Während Platin, Palladium und einige Agrarrohstoffe wie Weizen deutlich zulegen konnten, mussten Energierohstoffe wie Öl und Heizöl starke Verluste verkraften. Auch bei Orangensaft und Kakao ging es nach unten.komplette Preisübersicht.

An den Rohstoffmärkte n zeigte sich am Dienstagabend ein gemischtes Bild. Während einige Commodities deutlich zulegen konnten, mussten andere Verluste hinnehmen. Der Silber preis stieg um 0,34 Prozent auf 70,28 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 70,04 US-Dollar gelegen hatte.

Noch deutlicher war der Anstieg beim Platin, der um 2,94 Prozent auf 1.823,00 US-Dollar zulegte, verglichen mit 1.771,00 US-Dollar am Tag zuvor. Palladium verteuerte sich um 1,18 Prozent auf 1.369,00 US-Dollar, nach 1.353,00 US-Dollar am Vortag. Im Energiebereich war der Brent-Ölpreis stark rückläufig. Er sank um 5,19 Prozent auf 79,03 US-Dollar, nachdem er am Tag zuvor noch bei 83,36 US-Dollar gelegen hatte.

Ein ähnliches Bild zeigte sich beim US-Öl (WTI), das um 5,54 Prozent auf 76,28 US-Dollar nachgab, nach 80,75 US-Dollar am Vortag. Bei den Agrarrohstoffen gab es unterschiedliche Entwicklungen. Baumwolle verteuerte sich um 2,41 Prozent auf 0,75 US-Dollar, nach 0,73 US-Dollar am Vortag. Hafer stieg um 2,69 Prozent auf 3,05 US-Dollar, nach 2,97 US-Dollar am Tag zuvor.

Weizen legte um 5,44 Prozent auf 2,77 US-Dollar zu, nach 2,63 US-Dollar am Vortag. Lebendrindpreise erhöhten sich um 1,90 Prozent auf 2,55 US-Dollar, nach 2,51 US-Dollar am Vortag. Mastrind wurde um 1,68 Prozent teurer auf 3,68 US-Dollar, nach 3,62 US-Dollar. Orangensaft musste hingegen einen deutlichen Rückgang von 4,56 Prozent auf 1,48 US-Dollar hinnehmen, nach 1,55 US-Dollar am Vortag.

Sojabohnen stiegen leicht um 0,92 Prozent auf 11,30 US-Dollar, nach 11,19 US-Dollar. Bei den übrigen beobachteten Rohstoffen zeigte sich folgendes Bild: Kaffee legte um 0,96 Prozent auf 304,90 US-Dollar zu, nach 302,00 US-Dollar am Vortag. Kakao gab um 1,98 Prozent auf 0,73 US-Dollar nach, nach 0,74 US-Dollar. Zucker stieg um 1,02 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.

Mais war am Dienstagabend um 3,24 Prozent auf 3,25 US-Dollar gestiegen. Das Preisniveau des Vortages war 3,15 US-Dollar. Mageres Schwein sank um 1,79 Prozent auf 0,95 US-Dollar, nach 0,97 US-Dollar. Lebendschwein blieb unverändert bei 15,99 US-Dollar.

Heizöl verbilligte sich um 2,75 Prozent auf 84,01 US-Dollar, nach 86,38 US-Dollar am Vortag. Kohle stieg um 0,72 Prozent auf 125,90 US-Dollar, nach 125,00 US-Dollar. Holzpellets legten um 0,30 Prozent auf 11,85 US-Dollar zu. Holz-Terminkontrakte erhöhten sich minimal um 0,16 Prozent auf 632,00 US-Dollar, nach 631,00 US-Dollar.

Der europäische Erdgaspreis (TTF) fiel um 0,76 Prozent auf 41,97 Euro, nach 42,29 Euro am Vortag





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