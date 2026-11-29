Sauerkraut, Kimchi oder Möhren: Beim Fermentieren sorgen Milchsäurebakterien für längere Haltbarkeit und einen säuerlich-würzigen Geschmack. Dafür braucht es nur Salz, Sauberkeit - und etwas Geduld.

Ein bisschen Salz, ein sauberes Glas und Gemüse: Mehr braucht man für den Einstieg ins Fermentieren kaum. Diese Jahrtausende alte Methode, Lebensmittel haltbar zu machen, liegt derzeit wieder voll im Trend, so dasBeim Fermentieren kommen Mikroorganismen ins Spiel, vor allem Milchsäurebakterien, die von Natur aus auf dem Gemüse vorkommen.

Bei Sauerkraut etwa wandeln sie Kohlenhydrate im Weißkohl in Milchsäure um. Dadurch wird das Gemüse immer saurer und unerwünschte Keime können sich schlechter vermehren. Das macht es länger haltbar und verändert gleichzeitig seinen Geschmack. Neben Sauerkraut und Kimchi kann man auch viele andere Gemüsesorten fermentieren.

Advertisement

Gut geeignet sind vor allem feste Sorten wie Kohl, Möhren, Rettich, Rote Bete, Kohlrabi oder Sellerie. Für zerkleinertes Gemüse empfiehlt das BZfE rund zwei bis fünf Prozent Salz. Als Orientierung: Bei 500 Gramm Gemüse entsprechen zwei Prozent etwa 10 Gramm Salz. Wie viel Salz genau nötig ist, hängt vom Rezept ab.