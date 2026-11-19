Aktivisten der Gruppe Gen Z Besetzt Potsdam errichten ein Zeltcamp am Campus Griebnitzsee. Sie demonstrieren gegen Sozialabbau und fordern eine Anhebung des BAföG-Satzes.

Aktivisten der Gruppe " Gen Z Besetzt - Potsdam" haben am Donnerstagvormittag eine gezielte Protestaktion auf dem Campus Griebnitzsee gestartet. Im Zentrum ihres Engagements steht die Halle 6, wo die Demonstranten ein provisorisches Zeltcamp errichtet haben. Die Gruppe bezeichnet diese Aktion selbst als Besetzung und sieht darin den offiziellen Auftakt der Gen-Z-Proteste in der Stadt Potsdam.

Politische Vernetzung und Streikposten

Die Gruppe "Gen Z Besetzt - Potsdam" kommuniziert klar, dass das Zeltcamp bis zum morgigen internationalen Jugendstreik bestehen bleiben soll. Beide Funktionen dienen dazu, einen physischen Ort für politische Vernetzung und Begegnungen zu schaffen. Gleichzeitig soll die Präsenz Aufmerksamkeit für die GenZ-Proteste bewirken und die Mobilisierung der Zielgruppe unterstützen.

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Forderungen nach echter Bildungsgerechtigkeit

In ihrer offiziellen Mitteilung richten die Aktivisten ihre Kritik deutlich an den aktuellen politischen Maßnahmen, insbesondere gegen Sozialabbau und Haushaltskürzungen. Sie argumentieren, dass nur durch politische Gegenmaßnahmen die Lebenssicherheit von Studierenden in der Zukunft gewährleistet werden kann. Ein zentrales Anliegen ist die Forderung nach echter Bildungsgerechtigkeit, um Menschen aus allen sozialen Schichten ein Studium zu ermöglichen.

Konkrete Forderung: Anpassung des BAföG-Satzes

Eine der Hauptforderungen der Demonstranten ist die signifikante Erhöhung des BAföG-Satzes. Die Gruppe "Gen Z Besetzt - Potsdam" betont, dass der aktuelle Satz nicht an die realen Lebensbedingungen angepasst ist. Nur durch eine finanzielle Aufstockung könne die finanzielle Basis für das Studium gesichert werden, was ein grundlegendes Kriterium für die angestrebte soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem darstellt.

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Hintergrund: Hasso-Plattner-Institut und Campus-Neuordnung

Der Protest findet in einem Umfeld statt, das durch strukturelle Veränderungen an der Universität Potsdam geprägt ist. Der Software-Milliardär und SAP-Mitgründer Hasso Plattner plant über seine Stiftung, bis 2035 einen neuen Campus auf dem Brauhausberg aufzubauen. In diesem Rahmen soll das Hasso-Plattner-Institut, das zur Uni Potsdam gehört, erheblich erweitert werden.

Verschiebung der Fakultäten und nächster Demonstrationsort

Als Folge der Erweiterung des HPI sind Umzüge für andere Fakultäten geplant. Die Fakultäten für Jura und Sozialwissenschaften sollen vom Campus Griebnitzsee zum neuen Standort in der Nähe des Hauptbahnhofs verlagert werden. Am Freitag werden sich die Protestierenden in Berlin dem europaweiten Jugendstreiktag anschließen und an der Demonstration gegen die Wehrpflicht teilnehmen.