Gen Z bevorzugt Post-its vor Slack: Analogie im Büroalltag

Eine Quill-Umfrage zeigt, dass Gen Z-Mitarbeiter analoge Kommunikation digitaler Erreichbarkeit vorziehen. Details zu den Ergebnissen und der Forschungslage.

Eine repräsentative Umfrage des Bürobedarfshändlers Quill, einer Tochtergesellschaft von Staples, offenbart einen deutlichen generationenbedingten Unterschied in der digitalen Arbeitskultur. Laut den Ergebnissen würden fünfzigsechs Prozent der befragten Angehörigen der Generation Z einem Kollegen eher eine Notiz auf einem Post-it hinterlassen, als eine direkte digitale Nachricht zu senden. Im Vergleich dazu liegen bei den befragten Babyboomer n nur dreißig Prozent dieser Präferenz für die analoge Kommunikation.

Umfragedetails und Methodik

Die Studie wurde laut Unternehmensangaben vom Marktforschungsinstitut KRC Research im Mai 2026 durchgeführt. Die Datenerhebung basierte auf rund tausend US-Erwachsenen, die in kleinen oder mittelgroßen Unternehmen tätig sind und entweder im Büro oder im hybriden Modell arbeiten. Es handelt sich hierbei nicht um eine repräsentative Zufallsstichprobe aller US-Büroangestellten, da die Teilgruppengrößen für die verschiedenen Generationen sowie der genaue Fragewortlaut nicht veröffentlicht wurden. Der Befund ist daher als Hinweis zu verstehen, nicht als statistischer Beweis.

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Analoge Präferenzen am Arbeitsplatz

Neben der Kommunikation via Post-it zeigt die Umfrage ein starkes Verlangen nach analogen Abschlussmechanismen. Vierundneunzig Prozent der Teilnehmer empfinden es als zufriedenerstellender, eine erledigte Aufgabe auf einer physischen Papierliste durchzustreichen, anstatt sie in einer digitalen To-Do-Liste abzuhaken. Zudem gaben mehr als ein Drittel der Befragten an, dass die ständige Erreichbarkeit über Plattformen wie Slack, Microsoft Teams oder E-Mail der anstrengendste Aspekt ihres täglichen Arbeitsalltags ist.

Vergleich der Schreibgewohnheiten

Die Generation Z gibt doppelt so häufig wie die Babyboomer an, lieber mit der Hand zu schreiben, als am Laptop zu tippen. Fünfzig Prozent der jungen Arbeitnehmer bevorzugen die Handschrift gegenüber fünfundzwanzig Prozent der älteren Gruppe. Diese Tendenz zur Analoga ist auch international sichtbar. Eine Ende 2022 durchgeführte YouGov-Umfrage im Auftrag von GMX und Web.de ergab, dass fünfundfünfzig Prozent der Deutschen wichtige Informationen auf Papier notieren, während nur achtundzwanzig Prozent dafür digitale Apps nutzen.

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Forschungslage zur kognitiven Verarbeitung

Ob das handschriftliche Schreiben tatsächlich kognitive Vorteile bietet, bleibt wissenschaftlich umstritten. Die norwegische Neurowissenschaftlerin Audrey van der Meer untersuchte dies mit einem EEG an dreißig sechs Studierenden. Sie stellte fest, dass beim Handschreiben Lernbereiche im Gehirn enger zusammenarbeiten als beim Tippen. Kritiker, darunter die Berliner Zeitung, wiesen jedoch darauf hin, dass die Studiendesigns fehlerhaft waren, da Probanden beim Tippen nur einen Finger benutzen durften und den Bildschirm nicht sahen.

Praktische Implikationen für Teams

Trotz der methodischen Kritik gilt allgemein, dass das eigene Mitschreiben den Inhalt stärker verarbeitet als das wortwörtliche Notieren. Dies erfordert jedoch, dass Notizen kürzen müssen, um Inhalte zu sortieren, was sowohl mit Stift als auch mit Tastatur funktioniert. Für den beruflichen Kontext bedeutet dies, dass persönliche Notizen und Tageslisten gut auf Papier funktionieren können, während alle Informationen, die das Team später finden oder weiterbearbeiten muss, digital abgelegt werden sollten.