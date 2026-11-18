Jugendliche Initiatoren planen für den 20. November einen neuen Protest in Frankfurt. Sie betonen friedlichen Verlauf und neue Forderungen trotz vorheriger Krawalle.

Die Initiative "Gen Z regelt" plant für den Freitag, den 20. November, eine weitere Demonstration in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Teilnehmer der bisherigen Aktionen, darunter Alexander Kralik-Neuber und Tom Oettinger, kündigen an, erneut auf die Straße zu gehen, um ihre politischen Forderungen zu platzieren. Die beiden Aktiven blicken auf die Ereignisse in der vorangegangenen Woche zurück und beschreiben ihre Erwartungen an die kommende Kundgebung.

Historie der Ausschreitungen in Frankfurt

Am Freitag, den 31. Oktober, war es in Frankfurt zu schwerwiegenden Ausschreitungen gekommen, die die Berichterstattung dominierten. Die Demonstration hatte zunächst friedlich begonnen, eskalierte aber am Abend auf der Einkaufsstraße Zeil. Dabei kam es zu Gewaltanwendungen gegen die Polizei, Plünderungen und Zerstörung von Eigentum. Das hessische Innenministerium gab an, dass dabei 180 Beamte verletzt wurden. Die Versammlung wurde durch die Polizei aufgelöst, nachdem die Lage außer Kontrolle geraten war.

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Kritik an Polizeieinsatz und Organisationsform

Alexander Kralik-Neuber, der 28-jährige Student der Goethe-Universität Frankfurt, kritisierte den Umfang des Polizeiaufgebots. Er beschrieb die anfängliche Situation als einschüchternd, da eine fast eins zu eins Betreuung der Demonstranten durch die Ordnungshüter bestand. Trotz der späteren gewalttätigen Ereignisse ist er der Ansicht, dass die Organisation der Initiative in Frankfurt sehr gut funktioniert habe. Er sieht keine Notwendigkeit, die grundlegende Ausrichtung der Proteste zu ändern, obwohl man sich vorgenommen habe, bei der nächsten Veranstaltung sicherzustellen, dass Teilnehmer sicher abtransportiert werden können.

Vorwürfe der linksextremen Unterwanderung

Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte bereits vorab ein Verbot der geplanten Demonstration, sollte eine linksextreme Unterwanderung der Gruppe nachgewiesen werden. Kralik-Neuber stuft diese Forderung als brandgefährlich und absurd ein. Er argumentiert, dass das Verbieten von Demonstrationen aufgrund solcher Verdachtsmomente eine Gefahr für die demokratische Meinungsfreiheit darstelle. Stattdessen plädiert er dafür, die Veranstaltung zentral an einem für die Bevölkerung wahrnehmbaren Ort abzuhalten, statt sie an abgelegene Standorte auszulagern. Er betont, dass die Demonstration an sich friedlich verlaufen sei und die Krawalle eine politische Vermischung darstellten, nicht das Kernproblem.

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Erfolgsmeldung durch Tom Oettinger

Tom Oettinger von der Grünen Jugend Frankfurt bewertet den bisherigen Verlauf der Bewegung als sehr erfolgreich. Er vergleicht die Reichweite mit der früheren Bewegung Fridays for Future und stellt fest, dass die Anliegen der Jugendbewegung deutlich wahrgenommen worden seien. Zu den zentralen Themen zählen aus seiner Sicht der Widerstand gegen eine Einführung der Wehrpflicht, Proteste gegen Sozialabbau und der dringende Bedarf an mehr Klimaschutz. Er warnt davor, dass ein Verbot der Demonstration abschreckend auf junge Menschen wirken könnte, und rechnet daher mit einer ähnlichen oder sogar höheren Teilnehmerzahl bei der nächsten Kundgebung.

Politische Forderungen und Ausblick

Die Teilnehmer betonen, dass ihre Forderungen bei der nächsten Demonstration präziser formuliert sein werden. Im Vordergrund stehen dabei der massive Investitionsbedarf in Schul- und Universitätssysteme, sowie die Ablehnung einer Wehrpflicht. Kralik-Neuber warnt davor, dass der politische Druck auf der Straße weiter steigen wird, sollten die geforderten Veränderungen in Bildung und Klimaschutz ausbleiben. Die Initiative versucht, einen breiten Konsens unter der vielfältigen Menge der Teilnehmer zu finden, was ihr laut eigenen Angaben bisher gut gelungen sei.