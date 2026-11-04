Gen-Z-Mafia: Schussserie gegen Geschäfte in Bielefeld und Gütersloh

Polizei ermittelt gegen die Gen-Z-Mafia nach einer Serie von Schüssen auf Autohäuser, Juweliere und Restaurants in Bielefeld und Gütersloh seit September 2026.

Die Polizei im Raum Bielefeld und Gütersloh untersucht eine eskalierende Welle gewalttätiger Angriffe auf lokale Unternehmen und Privatpersonen, die mutmaßlich mit der sogenannten Gen-Z-Mafia in Verbindung stehen. Seit Ende September 2026 haben unbekannte Täter mindestens 38 separate Ermittlungsverfahren ausgelöst, indem sie gezielt Schüsse auf geschäftliche Immobilien abgaben. Die Opfer dieser Taten reichen von Autohändlern über Juweliere bis hin zu Shisha-Bars und Immobilienmaklern.

Tatablauf und betroffene Objekte

Der erste bekannte Vorfall dieser Serie ereignete sich in der Nacht vom 29. auf den 30. September 2026. Unbekannte beschossen ein Autohaus an der Brackweder Straße in Bielefeld-Senne. Noch in derselben Nacht griffen dieselben oder ähnliche Täter ein Juweliergeschäft an der Hauptstraße in Brackwede an und beschädigten dessen Schaufensterscheibe mit Schüssen. Nur eine Nacht später, vom 30. September auf den 1. Oktober, kehrten die Täter zum Autohaus an der Brackweder Straße zurück und schossen erneut darauf. Am selben Abend wurde auch das Juweliergeschäft in Brackwede ein drittes Mal beschossen.

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Am späten Abend des 10. Oktober 2026 traf es ein weiteres Autohaus an der Brackweder Straße in Bielefeld-Senne, das bereits vorher Ziel von Angriffen gewesen war. Zwei Tage später, in der Nacht zum 12. Oktober 2026, weitete sich das Spektrum der Ziele deutlich aus. Zuerst trafen Projektile die Fensterscheiben eines Immobilienmakler-Büros in der Hagenbruchstraße. Knapp eine Stunde später wurde ein Gebäude einer Autovermietung in Sennestadt beschossen, wobei es sich nicht um das ursprüngliche Tatobjekt handelte. Am Abend des 12. Oktober gaben die Täter erstmals gezielt Schüsse auf ein Wohnhaus ab, in dem ein Bielefelder Geschäftsmann lebt; dieser blieb jedoch unverletzt.

In der Nacht zum 14. Oktober 2026 durchschlugen mehrere Kugeln die Fensterscheiben des Restaurants Plaza an der Arndtstraße in Bielefeld. Eine halbe Stunde später feuerten die Täter auf eine Shisha-Bar an der Berliner Straße in Gütersloh. Am 23. Oktober 2026 schoss ein unbekannter Täter auf ein Juweliergeschäft an der Moltkestraße in Gütersloh, wobei die Polizei tags zuvor bereits einen ersten Tatverdächtigen festnehmen konnte. Es scheint jedoch mehrere Täter zu geben. In der Nacht zum 18. Oktober 2026 erweiterte sich die Schussserie auf den Kreis Herford, als eine Autovermietung an der Elsestraße in Kirchlengern beschossen wurde.

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Ermittlungsstand und Verdachtsmomente

Das Landeskriminalamt führt aktuell mindestens 38 Ermittlungsverfahren, die alle im Zusammenhang mit diesen Gewalttaten stehen. Die Bezeichnung Gen-Z-Mafia dient dabei nur als Oberbegriff für mehrere Gruppen, die teils miteinander vernetzt sind. Ein sicherer Nachweis für diese Verbindung besteht bisher noch nicht, doch die Polizei vermutet einen Zusammenhang bei beiden jüngsten Fällen. Die Geschäftsleute sollen eingeschüchtert und vermutlich gezwungen werden, Geld zu zahlen. Bei den meisten Angriffen waren die Gebäude zum Zeitpunkt der Schüsse menschenleer.

Die Polizei hält sich mit Einzelheiten zur Identität der Täter und den genauen Motiven bisher zurück. Dennoch deuten die wiederholten Angriffe auf denselben Standorte, wie beim Autohaus an der Brackweder Straße, auf eine systematische Strategie hin. Die Festnahme eines ersten Tatverdächtigen am 22. Oktober 2026 zeigt, dass die Ermittlungen Fortschritte machen, die Komplexität der Vernetzung erschwert jedoch eine schnelle Aufklärung. Die Täter agieren meist in der Nacht und fliehen schnell nach der Tat, was die forensische Sicherung erschwert.

Auswirkungen und nächste Schritte

Die Schussserie hat erhebliche Auswirkungen auf die betroffene Wirtschaft und die Sicherheit der Bevölkerung in Bielefeld, Gütersloh und dem Kreis Herford. Geschädigte Unternehmen müssen mit hohen Sachschäden an Fenstern, Schaufenstern und Fahrzeugen rechnen. Die psychologische Belastung für die Eigentümer und Mitarbeiter ist hoch, da die Angriffe gezielt und wiederholt erfolgen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, Hinweise an die Polizei zu melden, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Künftige Schritte der Behörden umfassen die intensive Auswertung der gesicherten Beweise und die Überprüfung weiterer Vernetzungen zwischen den verschiedenen Tätergruppen. Da die Taten weiterhin erfolgen, ist mit weiteren Anschlägen zu rechnen, solange keine Präventionsmaßnahmen greifen. Die Polizei rät betroffenen Betrieben, ihre Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen und Überwachungstechnik einzusetzen. Die Situation bleibt dynamisch, und die Behörden arbeiten daran, die Täter zur Strecke zu bringen und die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen.