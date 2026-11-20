Bei einem großen Jugendprotest in Berlin demonstrierten bis zu 15.000 Menschen gegen die Wehrpflicht und fordern bessere Bildung sowie Klimaschutz.

Berlin war erneut Schauplatz einer großen mobilisierten Jugendbewegung, als sich mehrere tausend junge Menschen zu einer friedlichen Demonstration versammelten. Die Gruppe "Gen Z regelt" organisierte den Protestzug, der knapp drei Wochen nach den ersten großen bundesweiten Jugendprotest en stattfand. Laut Polizeiangaben beteiligten sich rund 4000 junge Menschen am Zug, während ein Sprecher der Organisatoren von bis zu 15.000 Teilnehmenden sprach. Die Demonstration stand unter dem Motto "Miteinander kämpfen statt aufeinander schießen!" und richtete sich explizit gegen die Einführung der Wehrpflicht in Deutschland.

Verlauf des Protestzugs und politische Forderungen

Der friedliche Marsch begann mittags in der Nähe des Alexanderplatzes im Bezirk Mitte. Dort hatten sich vor allem Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche Studierende und Auszubildende am Haus des Lehrers nahe der Ecke Karl-Marx-Allee versammelt. Von dort zog der Konvoi durch Friedrichshain und endete am Nachmittag am Mariannenplatz im Bezirk Kreuzberg. Die Polizei begleitete das Geschehen mit einem starken Aufgebot, betonte aber, dass der Protestzug ohne besondere Vorkommnisse verlief. Die Teilnehmer*innen trugen überwiegend selbstgemachte Transparente mit Parolen wie "Reagieren statt ignorieren" und "Schule soll bilden, nicht belasten".

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Neben der Ablehnung der Wehrpflicht formulierten die Initiator*innen der Bewegung "Gen Z regelt" ein breites Spektrum an politischen Forderungen. Dazu zählen konkrete finanzielle Mittel für die Sanierung von Schulen, den Ausbau der Suchthilfe und die Verfügbarkeit von Psychotherapie. Ebenso wird ein bezahlbares Leben gefordert, ein klares Nein zur Wehrpflicht sowie konsequenter Klimaschutz. Vorab hatte die Gruppe bundesweit mehr als 20.000 Anmeldungen zu Aktionen in 73 Städten verzeichnet, was die breite Basis der Bewegung unterstreicht. Am Startpunkt am Alexanderplatz sorgte ein Jugendorchester für ausgelassene Stimmung, indem es unter anderem die antifaschistische Hymne "Bella Ciao" spielte.

Aussagen der Teilnehmer und politische Einordnung

Die Motive der Demonstrationsteilnehmer reichten von der generationenübergreifenden Friedensbewegung bis hin zu kritischen Stimmen zur aktuellen Regierungspolitik. Der zwölfjährige Sebastian erklärte bei der Versammlung, er sei gegen die Wehrpflicht und wolle keinen Krieg. Auch Ulrike, eine 74-jährige Demonstrantin, die bereits seit 50 Jahren für Frieden auf die Straße geht, sah in der aktuellen Aufrüstung eine besondere Akutgefahr. Der 27-jährige Max betonte die Wichtigkeit einer einheitlichen Bewegung und forderte ein "Nie wieder Wehrpflicht in diesem Land", während der 24-jährige David an der Abschlusskundgebung am Mariannenplatz kritisierte, dass Milliarden in Rüstung fließen, während Universitäten verfallen und Bildungspolitik ignoriert wird.

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Auf der Abschlussbühne kritisierten Redner*innen scharf den Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU. Eine etwa zehnjährige Sprecherin nannte Merz "nicht umsonst der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten" und warf ihm eine rechte Politik vor. Diese Kritik spiegelte sich auch in den Transparenten wider, auf denen Slogans wie "Ihre Kriege ohne uns" und "Conni ist kein Kanonenfutter" zu lesen waren. Die Versammlung war stark durchmischt; neben Schüler*innen beteiligten sich auch Mitglieder linker und kommunistischer Parteien sowie propalästinensischer Gruppen am Zug.

Reaktionen der Politik und parallele Demonstrationen

Politiker der Grünen reagierten positiv auf die Mobilisierung der jungen Wählerschaft. Der Grüne-Chef Felix Banaszak versprach der Generation Z vor Ort Unterstützung. Er hob heraus, wie belastend es für die junge Generation sei, wenn das Leben immer teurer werde und man als Dank zum 18. Geburtstag eine Einladung zur Musterung bekomme. Diese Worte der Solidarität standen im Kontrast zur politischen Realität, in der sich die Bildungs- und Rüstungspolitik bewegt. Die Berliner Polizei sprach sich im Vorfeld für Zurückhaltung von Medienvertretern aus, um die vielen minderjährigen Teilnehmer nicht weiter zu provozieren.

Unabhängig von der großen "Gen Z regelt"-Demonstration organisierte die Bundesschülerkonferenz am Nachmittag eine weitere Kundgebung am Brandenburger Tor. Für diese hatten 5000 Menschen angemeldet, die Polizei ging von rund 60 bis 80 tatsächlich erschienenen Personen aus. Die Lage war ebenfalls friedlich. Die Bundesschülerkonferenz hält distanziert zu den Organisatoren von "Gen Z regelt" und fokussiert sich auf andere Schwerpunkte. Zu ihren Forderungen gehören die Schulsanierung, Schulsozialarbeit, die Entlastung von Lehrkräften und die Aufnahme von Klimaschutz in die Lehrpläne. An ihrer Seite stehen der Bundeselternrat sowie Gewerkschaften und Umweltverbände, was einen anderen, aber thematisch verwandten Diskurs im öffentlichen Raum widerspiegelt.