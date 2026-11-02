Gen-Z-Proteste: Ausschreitungen in Frankfurt, Köln und Hamburg

Nach Gen-Z-Protesten kam es in Frankfurt, Köln und Hamburg zu Ausschreitungen, mit Angriffen auf Einsatzkräfte und Plünderungen.

Nach bundesweiten Jugendprotesten der Gruppierung Gen Z regelt ist es in der Nacht zum Sonntag in Frankfurt am Main zu massiven Angriffen auf Einsatzkräfte und zur Plünderung mehrerer Geschäfte gekommen. Nach Behördenangaben gab es auch in Köln und Hamburg Ausschreitungen. Die Gen-Z-Proteste, die am Samstag zunächst weitgehend friedlich verliefen, haben damit eine gewalttätige Dimension erreicht.

Am Samstag waren laut Behördenangaben zunächst zehntausende Menschen bundesweit auf die Straße gegangen. Die Versammlungen verliefen zunächst überwiegend friedlich. Im weiteren Verlauf des Abends und in der Nacht eskalierte die Lage jedoch an mehreren Orten, besonders in Frankfurt am Main.

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Ausschreitungen in Frankfurt und weiteren Städten

In Frankfurt am Main kam es nach Behördenangaben zu massiven Angriffen auf Einsatzkräfte. Zudem wurden mehrere Geschäfte geplündert. Nach der Plünderung eines Waffengeschäfts waren unter anderem Spezialeinsatzkräfte im Einsatz.

Auch in Köln und Hamburg kam es nach Angaben der Polizei zu Ausschreitungen. Die Berichte zeigen, dass die Gewalt nicht auf eine einzelne Stadt beschränkt war, sondern mehrere Großstädte betraf.

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Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller sprach am Sonntag von einer neuen Dimension der Gewalt. Der Abend sei eine Zäsur für die Polizei gewesen. Die Einsatzkräfte mussten sich demnach auf eine Lage einstellen, die sie in dieser Form zuvor nicht kannten.

Politische Reaktionen zum Versammlungsrecht

Der Politiker Poseck äußerte sich in den Tagesthemen zu den Vorfällen. Er sagte, dass es in Frankfurt auch aus der Versammlung selbst heraus Straftaten gegeben habe. Nach seiner Einschätzung hatten die Versammlungsleiter die Veranstaltungen nicht im Griff.

Poseck betonte, dass das Versammlungsrecht ein hohes Gut sei, die Friedlichkeit von Versammlungen aber elementar bleibe. Gewalttätige Versammlungen müssten verhindert werden. Er stellte zugleich die Frage, ob solche Veranstaltungen überhaupt zugelassen werden können.

Poseck beschrieb den Abend und die Nacht als von einer ganz besonderen Dynamik geprägt. Dabei sprach er von Tätergruppen mit Migrationshintergrund. Die Polizei habe immer wieder neu reagieren müssen. Diese Aussage bezog sich auf die Lage in den Einsatzabschnitten während der Nacht.

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Warnungen vor Instrumentalisierung der Proteste

Vor den Protesten hatten Politiker und Sicherheitsbehörden davor gewarnt, dass die Gen-Z-Proteste durch extremistische und gewaltbereite Kräfte instrumentalisiert werden könnten. Diese Warnungen standen im Zusammenhang mit Ereignissen in verschiedenen anderen europäischen Staaten in den vergangenen Wochen.

Die Veranstalter hatten nach den Demonstrationen am Wochenende angekündigt, ihren Protest am 20. November fortsetzen zu wollen. Ob und in welcher Form die Proteste an diesem Tag stattfinden, war zum Zeitpunkt der Berichterstattung Gegenstand der Debatte über Sicherheit und Organisation.