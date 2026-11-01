Gen Z Proteste: Gewalt und Plünderungen trotz friedlicher Ankündigung

Die Gen-Z-Demonstrationen endeten in vielen Städten mit Gewalt. Polizei setzt Wasserwerfer ein, Randalierer plündern Geschäfte und greifen Beamte an.

Bei den am Mittwoch stattfindenden bundesweiten Demonstrationen der Initiative "Gen Z regelt" kam es in mehreren deutschen Großstädten zu schweren Ausschreitungen. Obwohl die Organisatoren zuvor betont hatten, ihr Protest sei ohne Ausnahme friedlich und frei von Extremismus, mischten sich im Laufe des Nachmittags immer mehr gewaltbereite Elemente in die Züge. In Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt und Köln eskalierte die Lage dramatisch, als Teilnehmer Pyrotechnik warfen, Barrikaden errichteten und Polizisten angriffen.

Eskalation in Berlin und Hamburg

In der Hauptstadt verlief der Beginn der Demonstration am Brandenburger Tor zunächst ruhig. Die Stimmung kippte jedoch später am Rosenthaler Platz, wo Böller, Eier und andere Gegenstände auf Beamte und Journalisten geschleudert wurden. Der Veranstalter wird von der Polizei dem linken Spektrum zugeordnet; auch Anhänger einer propalästinensischen Szene waren vor Ort und zeigten Flaggen. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass einige Teilnehmer bereit seien, Straftaten zu begehen. Die Bilanz am Abend sah 56 Festnahmen allein an diesem Ort sowie knapp 30 verletzte Polizeibeamte vor.

Also read Gen-Z-Proteste mit Gewalt und Verletzten sowie Ex-Tagesschau-Moderator Jan Hofer

Auch in Hamburg musste die Polizei frühzeitig eingreifen. Vermummte und schwarz gekleidete Personen rissen Baustellenabsperrungen aus dem Boden und warfen sie auf die Straße, wo sie anschließend angezündet wurden. Unter dem Ruf, ganz Hamburg hasse die Polizei, griffen die Randalierer die Einsatzkräfte an. Die Behörden setzten Pfefferspray ein und löschten die Brände mit einem Wasserwerfer, bevor sie die Veranstaltung abbrachen. Im Bereich des Hansaplatzes wurden rund 120 Randalierer festgenommen, darunter ein Jugendlicher, der Polenböller auf die Beamte geworfen hatte.

Schwere Ausschreitungen in Frankfurt und Stuttgart

In Frankfurt stiegen etwa 8000 Demonstranten auf die Straßen, doch bereits am frühen Abend flogen Böller aus den Reihen auf die Polizei. In der Nähe der Konstablerwache stockte der Zug, und ein Wasserwerfer wurde vorgefahren. Die Versammlung wurde offiziell nicht mehr als friedlich angesehen. Am späten Abend wurden Randalierer beim Einschlagen von Schaufensterscheiben in Parfümerien und Sportläden beobachtet. Zudem wurde ein Waffengeschäft geplündert; ein Täter wurde mit zwei entwendeten Waffen festgenommen.

Advertisement

In Stuttgart wurde der Demozug mit rund 3000 Teilnehmern mehrfach angehalten, da Auflagen verletzt wurden. Einzelne Teilnehmer warfen Böller und trugen Vermummungen. Als der Zug von der geplanten Route abwich und Sachbeschädigungen in der Innenstadt entstanden, sagte die Polizei den Protestzug kurzfristig ab. Stattdessen sollte eine Standkundgebung stattfinden. Bereitschaftspolizei kesselte später etwa 500 Demonstranten an drei Orten ein, nachdem einzelne gewalttätig geworden waren und mindestens ein Beamter verletzt worden war.

Angriffe auf Infrastruktur und Plünderungen

Auf der Domplatte in Köln versammelten sich Gruppen junger Männer, die wiederholt Böller auf die Polizei warfen. Behelmte Beamte standen der Gruppe gegenüber, bis die Domplatte geräumt werden musste. Dabei kam es zu fünf Festnahmen. In Leipzig ging die Polizei von etwa 6500 Teilnehmern aus. Nach Ende der Demonstration randalierte eine Gruppe von bis zu 200 Störern im Süden der Stadt. Sie warfen Verkehrsschilder um, zerstörten Haltestellen und errichteten Barrikaden. Erst nach Eintreffen der Bereitschaftspolizei zerstreute sich die Gruppe schnell.

Hintergrund der Unruhen ist die Initiative "Gen Z regelt", die ursprünglich mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie forderte. Auch Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz standen auf der Agenda. Eine Wehrpflicht und ein Ausbau staatlicher Überwachung lehnten die Initiatoren ab. Aus Angst vor den befürchteten Ausschreitungen hatten viele Einzelhändler in Luxus-Einkaufsstraßen vorsorglich ihre Schaufenster mit Holzplatten verbarrikadiert. Die Polizei war teils mit mehreren Hundertschaften im Einsatz, während die Organisatoren von insgesamt 100.000 Teilnehmern sprachen, wofür zunächst keine offiziellen Zahlen vorlagen.