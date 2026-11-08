Gen-Z-Proteste und Respekt: Berliner Autorin verteidigt Polizisten vor Belästigung

Eine Berliner Autorin äußert empörten Widerstand gegen die Belästigung von Ordnungskräften durch Gen-Z-Protestierende. Sie fordert Respekt für die Würde aller Bürger.

Die aktuelle Welle von Demonstrationen, angeführt von der Generation Z, hat eine intensive gesellschaftliche Debatte über das Verhalten von Bürgern gegenüber staatlichen Autoritäten ausgelöst. Eine Berliner Schriftstellerin thematisiert in einem eindringlichen Text die persönliche Grenze der Gewaltfreiheit und kritisiert scharf die respektlose Konfrontation von Uniformierten durch Demonstranten. Dieser Beitrag beleuchtet die Spannung zwischen legitimer Kritik am Staat und unerträglicher individueller Belästigung.

Personale Konfrontation im urbanen Raum

Die Autorin schildert ein fiktives, aber für viele Polizeibeamte real existierendes Szenario einer extremen Konfrontation. Dabei steht ihr ein Fremder unmittelbar im Gesicht, ohne persönliche Distanz, und schreit sie an. Diese Person beschimpft sie als Nazi und nennt sie ein Schwein, bevor sie zur Flucht aufgefordert wird. Die Aussprache ist derart aggressiv und feucht, dass zwischen Schreien und Spucken nicht eindeutig unterschieden werden kann.

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Obwohl die Autorin angibt, persönlich nicht für ihre kurze Zündschnur bekannt zu sein, räumt sie ein, dass sie bei einer solchen Situation spätestens nach zwei bis fünf Minuten aus der Haut fahren würde. Sie würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückbrüllen und die Hände nicht in den Hosentaschen lassen, auch wenn sie dem Angreifer keinen persönlichen Schaden zugefügt hat. Dies verdeutlicht die immense psychische Belastung, die von solchen Übergriffen ausgeht.

Respekt vor Uniformierten und deren Pflichterfüllung

Der Fokus der Autorin liegt auf der wachsenden Bewunderung vor Frauen und Männern in Uniform, die Videos aus den aktuellen Demos sehen müssen. Im Internet kursierende Best-of-Zusammenschnitte zeigen, wie Uniformierte aufs Übelste niedergebrüllt werden. Beschimpfungen wie Du Nazi, Bullenschwein oder ACAB, was als All Cops Are Bastards übersetzt wird, sollen einen gesamten Berufsstand pauschal abwerten.

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Häufig stehen sich junge Menschen gegenüber, die ungefähr gleich alt sind. Während die einen sich die Seele aus dem Leib schreien, müssen die anderen ruhig bleiben. Diese Disziplin der Ordnungskräfte wird von der Autorin als herausragend bezeichnet, besonders wenn man bedenkt, dass diese Beamten erst ermöglichen, dass überhaupt demonstriert werden kann.

Widerlegung des Narrativs politischer Repräsentation

Die Autorin widerspricht vehement dem Slogan Ganz Berlin hasst die Polizei, der in Berlin, Stuttgart und Hamburg skandiert wird. Als gebürtige Berliner betont sie, dass sie die Polizei nicht hasst und sich von den Demonstranten nicht repräsentiert fühlt. Sie empört sich darüber, dass wildfremde Menschen Hass in ihrem Namen ausschreien und sich dabei anmaßen, für sie zu sprechen. Diese kollektive Verurteilung lehnt sie als unzulässig ab.

Zwar räumt die Autorin ein, dass es Polizisten gibt, die sich falsch verhalten und Grenzen überschreiten. Solches Verhalten müsse kritisiert werden und kann mit Strafen geahndet werden. Allerdings darf dieser berechtigten Kritik nicht die pauschale Beleidigung jedes einzelnen Beamten vorausgehen, der gerade dabei ist, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Würde jedes Menschen, unabhängig von seinem Beruf, sei unantastbar.

Abgrenzung von Meinungsfreiheit und persönlichem Hass

Hier wird die entscheidende Grenze zwischen politischer Meinungsäußerung und persönlichem Angriff gezogen. Die Autorin argumentiert, dass scharfe Kritik und Provokationen im Rahmen der Meinungsfreiheit zulässig sind. Das minutenlange Schreien von Beleidigungen direkt ins Gesicht eines Fremden jedoch sei keine politische Äußerung mehr, sondern eine reine Attacke auf die menschliche Würde.

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Diese extreme Form der Konfrontation überschattet die eigentlichen Anliegen der Generation Z. Themen wie mehr Geld für Schulen und Universitäten, der Wunsch nach mehr Lehrkräften und die Forderung nach niedrigeren Lebenshaltungskosten verdienen eigentlich Unterstützung. Doch die respektlosen Verhaltensweisen der Schreihälse machen es schwer, diese legitimen Forderungen noch ernst zu nehmen.

Aufruf zur Trennung von Hass und demokratischer Debattenkultur

In ihrem Fazit fordert die Autorin auf, den Schreihälsen klarzumachen, dass Polizisten Menschen sind, deren Würde genauso unantastbar ist wie die aller anderen Bürger. Hass ist keine Meinung, und der Umgang damit sollte nicht mit Gegenhass erfolgen. Die Autorin zollt denen, die es schaffen, ruhig zu bleiben und die Situation nicht zu eskalieren, höchsten Respekt. Dies dient als Appell an alle Demonstranten, den Rahmen der zivilen Konfrontation nicht zu sprengen.