Bei der Jugenddemonstration "Gen Z regelt" in Berlin-City-West kam es zu Krawallen, 28 Festnahmen und drei verletzten Polizisten. Die Polizei setzte 700kräfte ein.

Bei einer von der Initiative "Gen Z regelt" organisierten Demonstration in der Berlin er City-West haben am Samstagabend rund 1200 Menschen teilgenommen. Die Veranstaltung richtete sich unter anderem gegen Israel und den Kapitalismus, während sie Unterstützung für Palästina und den Sozialismus ausdrückte. Die Polizei Berlin teilte am Sonntagmorgen mit, dass insgesamt 28 Personen festgenommen wurden. Diese Zahlen basieren auf den aktuellsten Auswertungen der Ermittlungen.

Verletzungen und Festnahmen im Verlauf

Die Polizei bestätigte, dass während der Veranstaltung drei Polizisten verletzt wurden. Die Festgenommenen stehen unter anderem wegen Böllerei, Landfriedensbruchs, Angriffen auf Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen Sprengstoffvorschriften unter Anklage. Ursprünglich waren am Samstagnachmittag nur 22 Festnahmen bekannt gewesen. Eine Sprecherin betonte, dass die Daten weiterhin geprüft werden und sich die Angaben möglicherweise noch ändern könnten. Es gab keine Berichte über verletzte Demonstranten.

Also read Gen-Z-Demo in Berlin: 700 Menschen auf der Straße

Reibungspunkte und polizeiliche Taktik

Zentraler Punkt der Unruhen war der Versuch der Teilnehmenden, die Polizeikette an der Spitze des Aufzugs gewaltsam zu durchbrechen. Die Polizei gab an, dass Demonstranten Fronttransparente verknotet und die Kette stabilisieren wollten, um den Zug in Bewegung zu setzen. Beamte unterbanden dies durch unmittelbaren Zwang, darunter Schieben, Drücken und Faustschläge. Ein Zwischenfall, bei dem ein Polizist angeblich einen Demonstranten angreifen wollte, sorgte kurzzeitig für eine aufgeheizte Stimmung in der Menge. Die Polizei verfügte über ein Aufgebot von 700 Einsatzkräften, um möglichen Ausschreitungen im Keim zu erliegen.

Advertisement

Politische Forderungen der Jugendbewegung

Die Organisatoren betonten, dass sie zeigen wollten, wie unzufrieden die junge Generation ist. Der Aufruf lautete "Phase 2 beginnt" und bezog sich auf geplante weitere Proteste in mehreren deutschen Städten. Versammlungsleiter hatten die Demonstration ab 17:15 Uhr vom Savignyplatz über den Ku'damm zum S-Bahnhof Halensee angemeldet. Zu diesem Zeitpunkt versammelten sich bereits 400 bis 500 Menschen. Die Mehrheit der Teilnehmer war unter 30 Jahre alt, es waren jedoch auch linke Splittergruppen und Pro-Palästina-Aktivisten anwesend. Die Parolen reichten von "Fuck you, Israel, viva Palestine" bis hin zu "Jugend, Zukunft, Sozialismus".

Distanzierung von Gewalt durch Veranstalter

Trotz der Vorfälle betonte die Initiative "Gen Z regelt" auf ihrer Webseite, dass der Protest friedlich verlaufe und ohne Ausnahme keine Gewalt toleriert werde. In einem auf Instagram veröffentlichten Leitfaden wurden Teilnehmende angewiesen, im Fall einer Festnahme das Maul zu halten und nichts zu unterschreiben. Als Hausmittel gegen Reizgas wurde Natriumchloridlösung empfohlen. Messer sollten zu Hause bleiben. Die Organisation distanzierte sich explizit von Extremismus und Hetze, betonte aber gleichzeitig die Notwendigkeit der Präsenz gegen soziale Ungerechtigkeit und die Klimakrise.