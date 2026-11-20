Zehntausende protestierten bundesweit friedlich für ihre Anliegen. In Hamburg und Leipzig kam es nachträglich zu Ausschreitungen, doch eine Eskalation wie in Frankfurt blieb aus.

Zehntausende Menschen sind in deutschen Städten für die Anliegen der jungen Generation auf die Straße gegangen. Die Initiatoren hinter den bundesweiten Demos fordern mehr Geld für Schulen, bezahlbares Wohnen sowie konsequenten Klimaschutz. Die zentrale Forderung der Jugendbewegung steht im Fokus des öffentlichen Interesses, da viele Teilnehmer eine aktive politische Teilhabe einfordern. Die friedliche Teilnahme an den Demonstrationen zeigt den Wunsch nach einem konstruktiven Dialog über die Zukunft des Landes.

Demoablauf und friedliche Beteiligungsstruktur

Die Initiative Gen Z regelt organisiert die Demonstrationen und positioniert sich klar gegen Gewalt und Extremismus. In der Spitze nahmen in Hamburg rund 4.000 Menschen an der Kundgebung teil. Der Protestzug bewegte sich vom Bahnhof Dammtor zur Sternschanze. Die Behörden stellten fest, dass die tatsächliche Beteiligung etwas geringer ausfiel als ursprünglich prognostiziert.

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Bundesweit sollen nach Angaben der Organisatoren knapp 90.000 Menschen aktiv geworden sein. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Zehnfachen der Beteiligung bei den großen Jugendprotesten vor drei Wochen. Die Polizei hatte sich vielerorts mit einem Großaufgebot auf mögliche Krawalle vorbereitet. Bis in die frühen Abendstunden blieb es bei oft regnerischem Wetter zunächst weitgehend friedlich.

Ausschreitungen in Hamburg und Leipzig

Nach Ende der Demonstrationen kam es mancherorts zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. In Hamburg warfen Vermummte nach der "Gen Z regelt"-Demo Böller und Flaschen in Richtung von Polizisten. Beamte rannten den Tätern hinterher, während Mülleimer und Baustellen-Absperrungen auf der Straße landeten. Flaschen gingen zu Bruch, als die Unruhestifter das Geschehen eskalierten.

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Auch in Leipzig kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Mehrfach wurde Pyrotechnik während des Demozugs mit rund 2.500 Teilnehmern gezündet, weshalb dieser vorübergehend gestoppt wurde. Später zogen etliche Teilnehmer in den Süden der Stadt, wo Beamte mit Feuerwerkskörpern beworfen wurden.

Die Polizei reagierte mit dem Verlegen von Wasserwerfern und setzte diese nach weiteren Angriffen auf die Einsatzkräfte auch tatsächlich ein. Laut einem Sprecher waren fünf Hundertschaften der Polizei im Einsatz. Ein Polizist wurde durch ein Knalltrauma verletzt. Mehrere Personen wurden festgesetzt, nachdem der Verdacht bestand, dass während und nach der Versammlung Straftaten begangen wurden.

Problemlagen in Bremen und Sicherheitslage in Berlin

In Bremen stoppte die Polizei den Aufzug vorübergehend wegen Pyrotechnik und des Werfens von Farbkugeln. Zuvor waren mehrere mit roter Farbe gefüllte Weihnachtskugeln auf ein Parteibüro der CDU geworfen worden. Teilnehmer hatten zudem versucht, ein Auto in Brand zu setzen, was zu leichten Beschädigungen führte.

In Berlin beteiligten sich der Polizei zufolge etwa 4.000 Menschen an einem friedlichen Protestzug. Die Initiative Gen Z regelt gab hingegen eine Beteiligung von bis zu 15.000 Demonstranten an. Auch in Städten wie Erfurt, Potsdam und Magdeburg verschafften sich junge Menschen auf der Straße Gehör, ohne dass es zu größeren Störungen kam.

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Keine Wiederholung der Eskalation in Frankfurt

In Frankfurt am Main blieb es diesmal ruhig, obwohl die Lage nach den Protesten am Halloween-Abend vor drei Wochen eskaliert war. Damals gab es schwere Krawalle und Plünderungen, die die Stadt lange beschäftigten. Hessens Innenminister Roman Poseck von der CDU bilanzierte, dass sich die Bilder vom 31. Oktober nicht wiederholt haben.

Die Polizei war in Frankfurt mit weit über 2.000 Einsatzkräften stark vertreten. Bei der Kontrolle einer Personengruppe nach dem Ende der Jugendproteste wurden vier Menschen vorläufig festgenommen. Laut Polizei steht einer von ihnen im Verdacht, an den Ausschreitungen am 31. Oktober in der Stadt beteiligt gewesen zu sein. Die Präsenz der Sicherheitskräfte trug maßgeblich zur Vermeidung einer Eskalation bei, wie die offizielle Bewertung der Lage zeigt.