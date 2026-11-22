Die Initiative Gen Z regelt ruft für den 12. Dezember erneut zu Protesten in Köln auf. Die jungen Demonstranten fordern mehr Klimaschutz.

Die Initiative „Gen Z regelt“ hat erneut zu Demonstrationen aufgerufen. In Köln wird es der dritte Protest in sechs Wochen. Ihre Proteste sind laut – bislang aber noch ohne Wirkung.

Doch locker lassen wollen sie noch lange nicht. Die Initiative „Gen Z regelt“ hat zu neuen Demonstrationen aufgerufen. Am 12.12. wollen sie wieder auf die Straße – auch in Köln. Der Samstag vor dem dritten Advent wurde zum bundesweiten Aktionstag ausgerufen.

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In Köln hatte es zuletzt die größten Protestaktionen der Initiative gegeben. Erst am vergangenen Freitag waren mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Haltung deutlich zu machen. Die jungen Demonstranten fordern unter anderem bessere Bildung und mehr Klimaschutz.

Zudem protestieren sie gegen steigende Lebenshaltungskosten und eine Wehrpflicht. Auf Plakaten waren am Freitag Forderungen zu lesen wie „Bundeswehr raus aus den Schulen“ oder „Merz muss weg“ – gemeint war damit Bundeskanzler Friedrich Merz . Wo genau die neue Aktion stattfinden soll, steht noch nicht fest. Auch nicht, ob es eine Kundgebung oder einen Demonstrationszug gibt.

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Zuletzt hatte es Streit zwischen Veranstaltern und Polizei über die Wegstrecke gegeben. Das Verwaltungsgericht Köln gab einem Eilantrag von „Gen Z regelt“ letztlich teilweise statt: Die Demonstranten durften auf einer abgeänderten Route durch die Innenstadt laufen und mussten nicht wie ursprünglich von der Polizei gewünscht ins rechtsrheinische Deutz ausweichen. Bei der ersten Demo von „Gen Z regelt“ am 31. Oktober 2026 hatte es in Köln Ausschreitungen gegeben, weil sich Gewaltbereite unter die überwiegend friedlichen Demonstranten gemischt hatten.

Deshalb hatte die Polizei angekündigt, bei den Protesten am Freitag verdächtige Personen zu kontrollieren und gegen mögliche Störer konsequent vorzugehen. Dort war es dann nur vereinzelt zu Störungen gekommen, die meisten Demonstrierenden blieben friedlich.