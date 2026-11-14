Gen Z regelt plant zweite Demo-Phase in Berlin und Europa

Die Jugendbewegung Gen Z regelt ruft zur zweiten Demonstrationsphase am 17.15 Uhr in Berlin auf. Am 20. November ist ein europaweiter Jugendstreik geplant.

Die Initiative Gen Z regelt hat für heute Abend eine weitere Demonstration in der deutschen Hauptstadt Berlin angemeldet. Der Aufruf markiert den Beginn der sogenannten Phase 2 der Protestbewegung, die sich auch in mehreren anderen deutschen Städten vollziehen wird. Die Organisatoren erklären damit explizit, dass sie mit der aktuellen Situation als Jugendliche unzufrieden sind und den Protest fortführen wollen.

Startpunkt Savignyplatz und Route zum S-Bahnhof

Die Demonstration ist offiziell für 17.15 Uhr mit 100 Teilnehmenden angemeldet. Die Marschroute führt vom Savignyplatz im Bezirk Charlottenburg über den Ku'damm bis hin zum S-Bahnhof Halensee. Die Teilnehmer werden von den Veranstaltern angewiesen, sich auf mögliche Auseinandersetzungen mit der Polizei einzustellen und das Verhalten entsprechend anzupassen.

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Verhaltensregeln und Ratschläge für Teilnehmende

In einem auf Instagram veröffentlichten Informationsschreiben mit dem Titel Demo 1x1 teilen die Organisatoren konkrete Ratschläge für den Umgang mit polizeilichen Maßnahmen mit. Dort heißt es, dass Festgenommene das Maul halten und nichts unterschreiben sollten. Als Hausmittel gegen Reizgas wird die Nutzung einer Natriumchloridlösung empfohlen, während die Initiative streng darauf hinweist, dass Messer zu Hause bleiben müssen.

Distanzierung von Gewalt und extremistischen Handlungen

Obwohl konkrete Ratschläge zur Selbstverteidigung oder zur Vermeidung von Verletzungen gegeben werden, distanziert sich die Initiative Gen Z regelt in ihrer offiziellen Webpräsenz ausdrücklich von Gewalt sowie von Extremismus und Hetze. Dort wird betont, dass der Protest friedlich sei und dies eine Regel ohne Ausnahme darstelle. Die Bewegung steht damit im Spannungsfeld zwischen harter Rhetorik und dem Anspruch auf friedliches Zusammenkommen.

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Europaweiter Jugendstreik am 20. November

Deutlich größer sollen die Proteste am 20. November ausfallen, wenn ein europaweiter Jugendstreik geplant ist. Für Berlin haben die Organisatoren 15.000 Demonstranten angemeldet. Auch in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und Großbritannien werden große Proteste erwartet. Dies folgt auf eine erste Protestwelle am 31. Oktober, bei der in Berlin zwischen 11.000 Menschen laut Veranstaltern und etwa 6.000 bis 7.000 laut Polizei gezählt wurden.

Forderungen nach mehr Geld und sozialem Ausgleich

Zu den zentralen Forderungen der Gruppierung Gen Z regelt gehören mehr Geld für Schulen, mehr Klimaschutz sowie konkrete Maßnahmen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten. Die Bewegung setzt sich zudem für mehr soziale Gerechtigkeit ein und lehnt eine Einführung der Wehrpflicht ab. Die Organisatoren betonen immer wieder, dass ihre Aktionen friedlich verlaufen sollen, auch wenn sie sich auf Konflikte mit den Behörden vorbereiten.