Die Gruppe Gen Z regelt ruft am Freitag zu Protesten in 73 deutschen Städten auf. In Berlin ziehen rund 5000 Menschen auf, während die Bundesschülerkonferenz eine separate Demo organisiert.

Tausende junge Menschen versammeln sich am Freitag in Berlin und in zahlreichen weiteren deutschen Städten, um für ihre politischen Forderungen auf die Straße zu gehen. Die Aktionsgemeinschaft "Gen Z regelt" hat zu diesen bundesweiten Demonstrationen aufgerufen und verzeichnet dabei massive Resonanz. Der Protestzug in der Hauptstadt startet offiziell am Mittag und zieht durch die Innenstadt, wobei sich zahlreiche andere Veranstaltungen im ganzen Bundesgebiet an dieses Ereignis anschließen.

Massive Anmeldung und bundesweite Reichweite

Die Organisation "Gen Z regelt" gibt an, vorab knapp 21.000 verbindliche Anmeldungen für Aktionen in insgesamt 73 verschiedenen Städten erhalten zu haben. Dies belegt, dass das Anliegen der Jugendlichen eine breiteStruktur in der Bevölkerung gefunden hat. Die Forderungen, die dabei im Mittelpunkt stehen, sind vielfältig und decken soziale sowie ökologische Themen ab. Dazu gehören explizite Geldforderungen für Schulen, den Ausbau der Suchthilfe sowie die Sicherstellung vonPsychotherapieplätzen. Zudem setzen sich die Demonstranten für ein bezahlbares Leben ein, fordern ein klares Nein zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und insistieren auf einem konsequenten Klimaschutz.

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Protestzug in Berlin vom Alexanderplatz zum Mariannenplatz

Der zentrale Protestzug in Berlin startet ab 11.30 Uhr am Alexanderplatz im Bezirk Mitte. Die Marschroute führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt zum Mariannenplatz im Bezirk Kreuzberg. Die Versammlung steht unter dem Titel "Miteinander kämpfen statt aufeinander schießen! - Schulstreik gegen die Wehrpflicht". Laut Aussagen der Berliner Polizei wurde diese Versammlung formell von einer Einzelperson angemeldet, was auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für solche Kundgebungen hinweist. Die Behörden erwarten rund 5000 Teilnehmende für diesen Hauptzug.

Zusätzliche Demonstrationen und die Bundesschülerkonferenz

Neben dem Hauptzug wurden vier Zubringer-Demonstrationen gemeldet, die von allen vier Himmelsrichtungen zum Startpunkt am Alexanderplatz ziehen wollen. Parallel dazu organisiert die Bundesschülerkonferenz eine eigene, separate Demonstration am Brandenburger Tor. Auch für diese Veranstaltung meldet die Polizei 5000 angemeldete Personen an. Die Bundesschülerkonferenz wahrt dabei klare Distanz zu den Organisatoren von "Gen Z regelt" und fokussiert sich stattdessen auf spezifische bildungspolitische Themen. Hierzu zählen die Sanierung von Schulgebäuden, der Ausbau der Schulsozialarbeit sowie die spürbare Entlastung von Lehrkräften.

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Koalitionen mit Elternräten und Gewerkschaften

Die Forderungen der Bundesschülerkonferenz werden von starken gesellschaftlichen Kräften getragen. An ihrer Seite stehen der Bundeselternrat sowie diverse Gewerkschaften und Umweltverbände. Ein zentrales Anliegen dieser Allianz ist die Aufnahme von Klimaschutz als festes Element in die Lehrpläne. Dies unterscheidet die Ausrichtung der Bundesschülerkonferenz deutlich von der breiteren sozialen Agenda der Gruppe "Gen Z regelt", die auch wirtschaftliche Aspekte wie die Kosten für das Leben stärker in den Vordergrund stellt.

Rückblick auf die Proteste vom 31. Oktober

Die bevorstehenden Aktionen stehen im Kontext der Proteste vom 31. Oktober, bei denen bundesweit Zehntausende Menschen weitgehend friedlich demonstrierten. Damals hatte "Gen Z regelt" mehr als 180.000 Anmeldungen bundesweit verzeichnet, was eine deutlich höhere Beteiligung als die jetzigen 21.000 Anmeldungen darstellt. Trotz der friedlichen Mehrheit kam es abends in mehreren Städten zu Krawallen, insbesondere in Frankfurt am Main wurden Ausschreitungen verzeichnet. Die aktuelle Bewegung versucht nun, mit der niedrigeren, aber weiterhin signifikanten Anzahl an Teilnehmern und der klaren Fokussierung auf bestimmte politische Ziele, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Politik zurückzugewinnen.