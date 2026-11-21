Eine neue Analyse von Chef:innensache und Macromedia University deckt strukturelle Ungleichheiten auf. Frauen fehlen Netzwerke und Mentoren für den Aufstieg, trotz gleicher Leistung.

Am European Equal Pay Day hat eine neue Studie deutliche Hinweise darauf geliefert, dass der berufliche Aufstieg von Frauen in Deutschland weiterhin systematisch erschwert wird. Die Ergebnisse des Reportings belegen, dass Frauen pro Stunde im Durchschnitt 16 Prozent weniger verdienen als Männer, während der europaweite Gender Pay Gap bei 11,1 Prozent liegt. Dieser Unterschied ist nicht nur eine Frage des Lohnes, sondern ein strukturelles Hindernis für die Karriere, das laut der EU-Kommission dazu führt, dass Frauen ab dem 20. November symbolisch kostenlos für die Volkswirtschaft arbeiten.

Strukturelle Hürden beim beruflichen Aufstieg

Die aktuelle Analyse des Reportings "Mut zur Macht", das in Kooperation von der Initiative Chef:innensache und der Macromedia University erstellt wurde, räumt mit der Annahme auf, dass Leistung allein der entscheidende Faktor für Beförderungen ist. Stattdessen zeigen die Daten, dass informelle Netzwerke und die direkte Unterstützung durch Vorgesetzte eine weitaus größere Rolle spielen. Rund 75,3 Prozent der befragten Beschäftigten geben an, dass Karrierechancen häufig auf informellem Wege vermittelt werden. Zudem halten 80,1 Prozent der Befragten einflussreiche persönliche Kontakte für essenziell, wenn es um den Weg nach oben geht. 71,2 Prozent sehen in Mentoren oder Sponsoren den Schlüssel zum Erreichen von Führungspositionen, was die Relevanz dieser informalen Strukturen unterstreicht.

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Unterschiede bei der Vermittlung durch Mentoren

Die Studie offenbart dabei ein klares Gefälle zwischen den Geschlechtern, was die Nutzung dieser entscheidenden Ressourcen betrifft. 73,7 Prozent der Männer berichten, dass sie bei Beförderungsmöglichkeiten aktiv von Führungskräften empfohlen werden. Im Vergleich dazu liegt dieser Wert bei Frauen bei nur 66,7 Prozent. Diese Differenz von rund sieben Prozentpunkten erklärt einen wesentlichen Teil der ungleichen Aufstiegschancen. Frauen haben demnach seltener Zugang zu denjenigen informellen Kreisen, die über Gehaltserhöhungen und Beförderungen entscheiden, was die Diskrepanz im Gender Pay Gap teilweise begründet und die Notwendigkeit struktureller Veränderungen unterstreicht.

Ambitionen der Frauen und gewünschte Rahmenbedingungen

Trotz dieser Hürden fehlt es den weiblichen Beschäftigten keineswegs an Motivation oder Ambitionen. Von 31 befragten Frauen, die die formalen Voraussetzungen für eine Führungsposition erfüllen, bewerteten 27 die Verantwortung in solchen Rollen positiv und sahen sich selbst auch in einer entsprechenden Position. Diese Frauen nennen vier konkrete Bedürfnisse, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen: faire Aufstiegschancen, finanzielle Anerkennung, psychologische Sicherheit und das Vorhandensein weiblicher Vorbilder. Ein weiteres starkes Signal senden 28 von 31 Frauen, die sich flexible Führungsmodelle wünschen, bei denen messbare Ergebnisse wichtiger sind als die reine Anwesenheitszeit im Büro.

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Verschiedene Motivationen für Führungsrollen

Die Forschung zeigt auch interessante Unterschiede darin, wie Männer und Frauen die Übernahme von Verantwortung wahrnehmen. 55 Prozent der Männer empfinden es als eine gesellschaftliche Pflicht, Führungsverantwortung zu übernehmen, während bei Frauen nur 40,8 Prozent diese Haltung vertreten. Beide Geschlechter stimmen jedoch in einem zentralen Punkt überein: 87,5 Prozent nennen das Unterstützen anderer Menschen und das gemeinsame Bewegen von Projekten als Hauptmotiv für den Aufstieg. Diese Erkenntnis legt nahe, dass die Barrieren für Frauen nicht in mangelndem Interesse liegen, sondern in den strukturellen Bedingungen, die informelle Netzwerke und Empfehlungen dominieren.

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und zukünftige Schritte

Die Ergebnisse des Reportings "Mut zur Macht" haben unmittelbare Konsequenzen für die Unternehmenspraxis und die Personalentwicklung. Um den Gender Pay Gap von 16 Prozent in Deutschland wirksam zu reduzieren, müssen Organisationen nicht nur die Gehaltsstruktur, sondern auch die informalen Mechanismen der Beförderung überprüfen. Die Tatsache, dass 75,3 Prozent der Karrierechancen informell vergeben werden, stellt ein Risiko für die Chancengleichheit dar. Unternehmen sind gefordert, Mentorenprogramme zu institutionalisieren und die Empfehlungskultur zu transparenter zu gestalten, um sicherzustellen, dass 66,7 Prozent der Frauen, die derzeit in diesen Netzwerken vertreten sind, den gleichen Zugang wie die 73,7 Prozent der Männer erhalten.

Die Daten verdeutlichen, dass der Weg in die Spitze für Frauen durch eine Kombination aus finanziellem Nachteil und fehlendem politischen Kapital im Unternehmen blockiert ist. Mit dem Hinweis auf die symbolisch kostenlose Arbeit ab dem 20. November durch die EU-Kommission wird der Druck auf Arbeitgeber und Gesetzgeber erhöht. Es ist abzusehen, dass die geforderten flexiblen Führungsmodelle, die von der überwältigenden Mehrheit der ambitionierten Frauen gewünscht werden, zukünftig zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor am Arbeitsmarkt werden könnten, da sie die Balance zwischen Leistung und Anwesenheit neu justieren.