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General Atomics Aeronautical Systems, Inc. stärkt seine Präsenz im niederländischen Innovationsökosystem

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General Atomics Aeronautical Systems, Inc. stärkt seine Präsenz im niederländischen Innovationsökosystem
General Atomics Aeronautical SystemsInc.Blue Magic Netherlands
📆08/06/2026 16:40:00
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GA-ASI investiert in sechs in den Niederlanden ansässige Technologieunternehmen und erhöht seine Investition in Emergent Swarm.

General Atomics Aeronautical Systems , Inc. (GA-ASI) stärkt seine Präsenz im niederländischen Innovationsökosystem und investiert in sechs in den Niederlanden ansässige Technologieunternehmen . Die Investitionen erfolgen im Rahmen der Venture-Initiative " Blue Magic Netherlands " (BMN), die GA-ASI bereits im letzten Jahr mit einer Veranstaltung in Eindhoven lanciert hat.

Auf dieser Veranstaltung haben niederländische Start-ups und Scale-ups ihre bahnbrechenden Technologien direkt den Entscheidungsträgern von GA-ASI vorgestellt. Die jüngste Ausgabe zog mehr als 350 Teilnehmer aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Hightech des Landes an. GA-ASI hat aufbauend auf dem Erfolg früherer Veranstaltungen sechs niederländische Unternehmen für neue Investitionen und Kooperationen ausgewählt.

Darüber hinaus erhöht GA-ASI seine Investition in Emergent Swarm, das erstmals auf der BMN 2024 entdeckt wurde. Emergent Swarm arbeitet mit GA-ASI zusammen, um seine Fähigkeiten im Bereich der autonomen Steuerung und Koordination von Drohnenschwärmen weiterzuentwickeln und zur Einsatzreife zu bringen. Die sechs neuen Unternehmen im Portfolio von GA-ASI sind: OPT/NET B.V. , Vaeridion B.V.

, Touchwaves B.V. , FDCL Defence B.V. , Vydar Commercial B.V. und Emproof B.V. GA-ASI geht davon aus, in den kommenden Monaten weitere Investitionen aus der BMN-Kohorte 2025 bekannt zu geben, sobald die technischen Bewertungen und Gespräche zur gemeinsamen Entwicklung voranschreiten

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General Atomics Aeronautical Systems Inc. Blue Magic Netherlands Venture-Initiative Investitionen Technologieunternehmen Emergent Swarm Drohnenschwärme Autonome Steuerung Koordination

 

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