General Dynamics Entwickelt Automatischen Kettenspanner

GDELS entwickelt SATT, einen automatischen Kettenspanner, der die Kettenspannung in Echtzeit an die aktuelle Situation anpasst und so die Leistung, Lebenszykluskosten und Betriebsverfügbarkeit von Raupenfahrzeugen verbessert.

General Dynamics European Land Systems (GDELS) hat unter dem Namen „Self Adjusting Track Tensioner“ ( SATT ) einen automatischen Kettenspanner zur Produktionsreife entwickelt. Das Unternehmen kündigte die Entwicklung am 13. Februar über LinkedIn an. Kettenfahrzeuge übertragen die Vortriebs- und Seitenführungskräfte über ihre Gleisketten. Die optimale Kettenspannung für eine effiziente Kraftübertragung ist abhängig von Gelände und Geschwindigkeit, die sich ständig während des Betriebs verändern.

Traditionelle Kettenspanner ermöglichen eine starre Einstellung der Spannung im Stand, die zwar für die meisten Betriebszustände gut geeignet ist, aber nicht die dynamischen Veränderungen während der Fahrt berücksichtigt.Bewegungen der Laufrollen im Gelände oder Ausbeulen bei hoher Geschwindigkeit können die Kettenspannung verändern und zum Abwerfen der Kette, mit daraus resultierenden Verlust der Mobilität, führen. Der SATT von GDELS überwacht laut Unternehmensangaben in Echtzeit Betriebsparameter des Fahrzeugs wie Geländeart, Geschwindigkeit und Fahrerverhalten. Auf dieser Basis berechnet das System die optimale Spannung des Gleiskettensystems und führt die Korrekturen automatisch durch. Dieses geschieht innerhalb von Zehntelsekunden und selbst in anspruchsvollen Mobilitätssituationen. GDELS positioniert SATT als die perfekte Lösung zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit, Lebenszykluskosten und Betriebsverfügbarkeit aller auf dem Markt befindlichen Raupenfahrzeuge, sowohl mit herkömmlichen Stahlketten als auch mit Gummiketten aus Verbundwerkstoffen. Das System steigert nicht nur die taktische Mobilität, sondern reduziert auch den logistischen Fußabdruck durch verlängerte Lebensdauer des Federungssystems durch Belastungsoptimierung, reduzierten Kraftstoffverbrauch und die Eliminierung des mühsamen manuellen Nachspannens der Ketten. GDELS hat das patentierte SATT am Schützenpanzer ASCOD getestet. Das produktionsreife System ist verfügbar und kann sowohl in neu hergestellte Fahrzeuge als auch in bestehende Flotten integriert werden.





