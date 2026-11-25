Der Kanzler lässt kein Lampenfieber erkennen. Dabei war sein Auftritt mit großen Erwartungen verbunden, nach Wahlpleiten und schwieriger Haushaltsaufstellung. Im Ton gedämpft verteidigt Merz die Koalition. An einer Stelle aber hebt er die Stimme.

Fast 20 Minuten hat der Kanzler schon gesprochen, da packt ihn doch noch die Leidenschaft.

"Geben wir zu viel Geld aus für die Unterstützung der Ukraine? " Eine Frage, die aus den Reihen der AfD sofort mit "Ja" beantwortet wird. Darauf scheint Friedrich Merz nur gewartet zu haben.

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"Russland will mehr als die Ukraine", ruft er den Bundestagsabgeordneten zu. "Wer das nicht begreift, versteht diese Welt nicht. " Fast gehen seine Worte im Beifall unter. Union, SPD und Grüne: Sie alle applaudieren dem CDU-Kanzler.

Die Parteien der Mitte zeigen, dass sie in Fragen von Krieg und Frieden zusammenstehen. Die größte Oppositionsfraktion dagegen hat eine andere Perspektive auf die Unterstützung für Kiew.

"Deutschland kann sich angesichts der desolaten Lage unserer Wirtschaft und unserer Staatsfinanzen diesen finanziellen Aderlass nicht mehr leisten", wird AfD-Chefin Alice Weidel später in der Debatte sagen. Und die Mehrheit der Bürger sehe das auch so. Damit bezieht sich Weidel auf eine aktuelle Umfrage der Körber-Stiftung, wonach der Rückhalt für die Ukrainehilfen schwindet. Merz ficht das nicht an.

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Er mag in den vergangenen anderthalb Jahren viele Kompromisse gemacht haben. Doch im Umgang mit der Ukraine zeigt sich der "Schuldenkanzler", wie ihn die AfD nennt, prinzipienfest. Aus Solidarität mit dem angegriffenen Land. Und auch aus Eigeninteresse – angesichts der Bedrohung durch Russland.

Allerdings erinnert Merz auch daran, dass der weitaus größere Teil der schuldenfinanzierten Verteidigungsausgaben der Bundeswehr selbst zugutekommt: "Deutschland ist heute wehrhafter, als es in den letzten Jahrzehnten war.

" Worte, die der zuständige SPD-Minister von der Regierungsbank aus verfolgt. Boris Pistorius nickt dem Kanzler zu. Ein großes Problem aber bleibt – und Merz spricht es von sich aus an. Die Modernisierung von Armee und ziviler Infrastruktur ist nur möglich, weil der Bund Schulden in bisher unbekanntem Ausmaß macht.

"Einnahmen und erlaubte Ausgaben hätten nicht gereicht, um das Versäumte der letzten Jahrzehnte nachzuholen. " Bis zur Bundestagswahl setzte sich die Union allerdings mit Nachdruck für die Schuldenbremse ein. Weidel legt den Finger in die Wunde. Den schwarz-roten Etat für 2027 nennt sie einen "Haushalt der Negativrekorde" – vor allem bei der Verschuldung.

Sie weiß, dass die rund 210 Milliarden Euro an neuen Krediten eine Hypothek für den Kanzler sind. Merz versucht es mit Selbstkritik. Nein, die diesjährige Haushaltsaufstellung habe "sicher keinen Schönheitspreis verdient", räumt er ein. Eine Anspielung auf das wochenlange Ringen etwa um die Senkung der Stromsteuer, die der Kanzler unbedingt wollte und die jetzt nachträglich in den Haushalt eingearbeitet wird.

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Aber der Erfolg in einer Demokratie sei eben "selten ein gut bestandener Beautycontest". Auch in der Sache stimmt Merz die Deutschen darauf ein, dass die Herausforderungen eher noch größer werden. Mit Blick auf die Haushaltspläne für die Jahre nach 2027 stellt er fest: "Wir werden aus Steuermitteln nicht mehr alles leisten können, an das wir uns allzu sehr und allzu lange gewöhnt haben.

" Auch da wird applaudiert – allerdings nur in den Reihen von CDU und CSU. Dazu passt, dass SPD-Fraktionschef Matthias Miersch seine Partei dafür lobt, bei den Haushaltsberatungen eine Reihe von Kürzungen gerade verhindert zu haben – etwa beim Wohngeld. Aber auch er betont das Gemeinsame. Die Koalition habe ein Haushaltsloch von 34 Milliarden Euro geschlossen.

"Das ist eine Wahnsinnsleistung gewesen. " Dafür bekommt Miersch Beifall, wenn auch verhalten. Ein Auftritt in dieser Bundestagsdebatte löst indes Jubel aus, zumindest in der Unionsfraktion.

"Es sind 5,4 Milliarden Euro für die Menschen in unserem Land", ruft der Redner ins Plenum. "5,4 Milliarden Euro für Bäckereien, für Handwerksbetriebe, für Wäschereien. " Gemeint ist die Stromsteuersenkung. Und es werde der Arbeit der Koalition nicht gerecht, das kleinzureden, wie es die Opposition tue.

Allerdings: Nicht der Kanzler spricht da zu seinen Leuten. Sondern Thorsten Frei, der Unionsfraktionschef.

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