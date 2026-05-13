Generalstaatsanwalt von Kalifornien fordert Fifa zur Überprüfung von Sitzplatzproblemen bei Weltmeisterschaft 2026

Der Generalstaatsanwalt von Kalifornien, Rob Bonta, hat sich an die Fifa gewandt und die Überprüfung von Sitzplatzproblemen bei der Weltmeisterschaft 2026 gefordert. Bonta ist besorgt über Berichte, wonach die Fifa Tickets nach Kategorien verkauft habe, die auf die Sitzplatzzonen der Stadionpläne basierten, diese Sitzplatzkategorisierungen dann aber geändert habe, bevor die genauen Sitzplatznummern zugewiesen wurden.

Der Generalstaatsanwalt von Kalifornien hat sich in einem Schreiben an die Fifa gewandt. Dabei geht es um die Sitzplatzpläne bei der Weltmeisterschaft 2026 . Rob Bonta, der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates, fordert verschiedene Informationen vom Weltfußballverband an, um zu prüfen, ob während des Ticketverkauf s möglicherweise gegen kalifornisches Recht verstoßen wurde.

Bonta ist besorgt über jüngste Berichte, wonach die Fifa Tickets nach Kategorien verkauft habe, die auf die Sitzplatzzonen der Stadionpläne basierten, diese Sitzplatzkategorisierungen dann aber geändert habe, bevor die genauen Sitzplatznummern zugewiesen wurden. Hintergrund: Die Fifa hatte im Herbst und Winter Millionen von Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in vier Kategorien verkauft. Dabei entsprach jede Kategorie einer Reihe von Blöcken in jedem Stadion, wie aus den farbcodierten Karten hervorgeht, die im Ticketportal eingebettet und online veröffentlicht wurden. Vier Preiskategorien.

Wer ein Ticket in der teuersten Rubrik gekauft hatte, hatte laut Sitzplan eine Chance auf Plätze im untersten Level rund um das Spielfeld sowie in manchen Stadien auch in bester Lage im ersten Rang. Doch für viele Fans gab es bei der finalen Sitzzuweisung nun ein böses Erwachen. Fans finden sich fast ausschließlich hinter dem Tor oder an der Eckfahne wieder, statt auf Höhe der Mittellinie. Diese sollte eigentlich auch zur Preiskategorie 1 zählen.

Es wird berichtet, dass viele Fans plötzlich Tickets in Bereichen zugewiesen bekommen haben, die ursprünglich mal als Preiskategorie 2 gelistet waren. Und das, obwohl sie damals Karten in Preiskategorie 1 gekauft hatten





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Fifa Weltmeisterschaft 2026 Sitzplatzprobleme Ticketverkauf Rechtsangelegenheiten

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