Was mit einem Gitarrenkurs begann, füllt inzwischen einen Theatersaal in Athen. Ein Projekt der Griechischen Nationaloper bringt Menschen ab 65 auf die Bühne - und stellt eine verbreitete Vorstellung vom Alter infrage.

Niemand ist zu alt, um etwas Neues zu lernen. Das beweist eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren auf der Bühne des städtischen Musiktheaters Olympia "Maria Callas" in Athen, ...... der früheren Spielstätte der Griechischen Nationaloper, die das Theaterprojekt für Menschen ab 65 Jahren initiierte.

Mit "Meine unheilbare Liebe: Eine Verabredung mit der Geschichte" soll das Klischee aus der Welt geschafft werden, dass der Ruhestand ein Leben im Sessel und das Ende der eigenen Kreativität bedeutet.

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"Wir haben festgestellt, dass diese Menschen nicht nur Unterhaltung suchen, sie haben auch einen großen Wissensdurst", sagt Kiki Kerzeli, musikalische Leiterin des Projekts. Begonnen hatte alles mit einem Gitarrenkurs, der einen einfacheren Zugang zum Erlernen des Instruments vermitteln sollte. Der Kurs fand rasch Anklang: Mehr als 100 Seniorinnen und Senioren lernten bei wöchentlichen Treffen auf der Alternativen Bühne der Griechischen Nationaloper Gitarre spielen und singen.