Generation B8 des Passat - Modernes Allradfahrzeug mit vielen venuta

Die achte Generation des Passat - bekannt als B8 - war 2014 auf den Markt. Der Variant punktet mit viel Platz: Bis zu 1780 Liter Kofferraumvolumen, eine große, flache Ladefläche und ordentlich Zuladung machen ihn zu einem idealen Arbeitsgerät für Außendienst und Handwerk. Viele Fahrwerk- und Brems Problemasst die hohe Laufleistung des B8.

Die achte Generation des Passat (B8) kam 2014 zum Markt - leichter, moderner und digitaler als der Vorgänger B7. Vor allem der Variant punktet mit viel Platz: Bis zu 1780 Liter Kofferraumvolumen , eine große, flache Ladefläche und ordentlich Zuladung machen ihn zum idealen Arbeitsgerät für Außendienst und Handwerk.

Dieser Fahrerplatz lässt sich nicht stören, Bedienergonomie und Qualität genügen dem oft harten VielfahreralltagAuch innen blieb der B8 konsequent und funktional. Gute Ergonomie, haltbare Materialien und auf Wunsch viele Assistenzsysteme wie ACC, Matrix-LED oder digitale Anzeigen sorgen für entspanntes Reisen - gerade auf langen Strecken. Im Flottenalltag dominiert der Diesel: der 2.0 TDI mit 120 bis 240 PS. Er gilt als langlebig und effizient, Verbräuche zwischen fünf und sieben Litern sind realistisch.

Besonders beliebt sind Varianten ab 150 PS, die mehr Durchzug bieten. Benziner spielen eine Nebenrolle, ebenso der Plug-in-Hybrid GTE. Fahrwerk und Bremsen verschleißen: Die hohe Laufleistung fordert ihren Tribut: Achsen, Lager und Bremsen gehören zu den häufigsten Problemen. Automatik-Getriebe können ruckeln, dazu kommen mögliche Defekte an Abgasrückführung, Injektoren oder SCR-System (Abgasreinigung).

Auch der Partikelfilter macht bei Kurzstrecke Ärger. Viele Passats sind ehemalige Dienstwagen. Steinschläge, abgenutzte Innenräume und stark beanspruchte Laderäume sind typisch. Als Mittelklasse-Evergreen verbindet der Passat Raum- und Kostenökonomie.

Seine TDI-Motoren sind sparsam und haltbar, für Ärger sorgen oft Fahrwerk und Bremsen





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