Generation Z: Arbeitsmoral und Erwartungen - Ein Generationenkonflikt?

Eine 52-jährige Managerin äußert sich über die Arbeitsmoral der Generation Z und ist unzufrieden mit ihrer Arbeitsweise. Sie berichtet, dass ihre jüngeren Kollegen bereits vor 18 Uhr ihre Sachen packen und pünktlich das Büro verlassen. Diese Arbeitsweise führe oft dazu, dass Aufgaben unerledigt bleiben. Die Managerin erinnert an ihre früheren Berufszeiten, in denen es selbstverständlich war, „einfach zu tun, was getan werden musste“, auch wenn das Überstunden und Wochenendarbeit bedeutete.

Gegenüber „The I Paper“ sagte sie: „Man wurde komisch angeschaut, wenn man pünktlich ging, und die Chefs hätten sich wahrscheinlich wegen mangelnden Engagements zurückgezogen“. Die Frau, die seit acht Jahren im Unternehmen arbeitet, respektiert das Selbstbewusstsein und die Standhaftigkeit der Generation Z, aber sie fühlt auch Wut. Vor allem, wenn Teammitglieder für unerledigte Aufgaben der jüngeren Kollegen einspringen müssen. Sie fragt sich: „Wo bleibt da die Arbeitsmoral?“ Laut „The I Paper“ diskutieren die jungen Mitarbeiter häufig darüber, dass sie die Arbeitszeiten nach eigenem Wunsch gestalten wollen und nicht bereit sind, sich für den Arbeitgeber zu opfern.Die Managerin ist nicht die einzige, die mit der Generation Z unzufrieden ist. Eine Umfrage von „Intelligent“ unter fast 1000 Personalchefs zeigt, dass Mehr aus dem Bereich KarriereMeistgelesene Artikel der Woche Die Hauptgründe sind mangelnde Arbeitsmoral, schlechte Kommunikationsfähigkeiten und fehlende Berufserfahrung. Huy Nguyen, Chefberater für Bildung und Karriereentwicklung bei „Intelligent“, erklärt: „Obwohl sie theoretisches Wissen aus dem Studium mitbringen, fehlt es ihnen oft an praktischer Erfahrung und den nötigen Soft Skills“. Ein weiteres Problem sind unrealistische Erwartungen an den Arbeitsplatz. Holly Schroth von der Haas School of Business an der University of California, Berkeley, stellt fest: „Sie wissen nicht, wie man sozial mit Kunden, Klienten und Kollegen umgeht, noch kennen sie die Etikette am Arbeitsplatz.“Aber auch die Gen Z zeigt sich unzufrieden am Arbeitsplatz. Die jungen Arbeitnehmer stellen mittlerweile traditionelle Arbeitsstrukturen infrage, indem sie nach flexibleren Arbeitszeitmodellen und einem besseren Work-Life-Balance streben. Dieses Verhalten spiegelt die Unzufriedenheit der jungen Generation mit den traditionellen Unternehmensstrukturen wider. Viele sind auf der Suche nach besserer Bezahlung und einer besseren Work-Life-Balance. „Office Ghosting“ trat vor allem nach der Corona-Pandemie auf, als Beschäftigte angaben, am Arbeitsplatz zu sein, aber häufig nicht erschienen. Laut Bryan Robinson kann sich dies negativ auf das Büroklima und die Produktivität auswirken





