Generation Z macht Gold zum Liebling der jungen Investoren

Eine neue Studie zeigt, dass die Generation Z (1995-2010) die größte Käufergruppe für Gold ist. Der Aufstieg von Gold, der volatile Erfolg von Kryptowährungen und das wachsende Interesse an nachhaltigen Investitionen treiben den Trend an.

Investoren, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden, stellten 2023 die zahlenmäßig größte Käufergruppe für Gold dar. Eine Studie des Instituts für Zukunftsgestaltung Steinbeis zeigt, dass die Generation Z (1995-2010) im Kampf um gut bezahlte Jobs und nach lebenslangem Sparen als 'Sandwich-Generation' zwischen teurer Nachwuchsausbildung und Pflege der Eltern wiederfindet, Gold und Edelmetalle als langfristige Krisengewinner wahrnimmt.

Während die Generationen X und Y (1966 bis 1994) mehr selbstverständlichen Wohlstand als Eltern und Großeltern erlebten, beobachtete die Generation Z von der Zuschauertribüne aus den Aufstieg von Gold zur Vermögenssicherung. Seit 2004 vollzog sich der Aufstieg von Gold vom Jahresdurchschnitts-Preis von 409 US-Dollar auf das bisherige Allzeithoch von 2.942,90 US-Dollar pro Feinunze. Die Studie zeigt, dass junge Käufer statt bei der Hausbank ihr Gold verstärkt im Internet beziehen. Gleichzeitig wissen laut philoro-Studie 44 Prozent noch nicht, wie eine Investition in Edelmetalle funktioniert. Händler bieten deshalb Goldsparpläne als Hinführung an. Wegen kleiner Budgets liegen bei der Zielgruppe laut proaurum klassische Anlagemünzen wie Krügerrand oder Gold-Vreneli im Trend.Durch Influencer, Podcasts und den volatilen Erfolg von Kryptogeld bestärkt sieht die Generation Z als erste keinen Qualitätsunterschied mehr zwischen einem anfassbaren Goldbarren und einer virtuellen. Doch das führt eben nicht zu einem Entweder-oder, sondern zu Risikostreuung zwischen den Anlageformen. Während der Streit über 'Bitcoin oder Gold' ältere Anleger teils erbittert polarisiert, geben das die Daten für die Generation Z nicht her. Sie investiert offensichtlich in das eine, ohne das andere zu lassen. Das Verhältnis zu Kryptos und Gold ist dabei zwiespältig. Denn die Generation Z bemängelt auch ungelöste Probleme bei beiden Anlageklassen. Bei Kryptos stört der ungünstige ökologische Fußabdruck mit immensem Energiebedarf zur Erzeugung. Bei Gold wäre den jungen Investoren eine menschen- und umweltschonende Förderung wichtig. Nachhaltige Erzeugung von Werten ist für das junge Anlegerpublikum besonders wichtig. Dafür, so die Steinbeis-Studie, nehmen die Jungen auch höhere Preise in Kauf





