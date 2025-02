Generation Z optimistischer: Schuldenfreie Zukunft in Sicht?

Neue Umfragen zeigen einen klaren Trend: Die Generation Z ist optimistischer, schuldenfrei zu werden, als die Millennials. Experten sehen verschiedene Gründe für diesen Unterschied, darunter veränderte wirtschaftliche Bedingungen und Anpassungen im Lebensstil.

Eine neue Umfrage zeigt, dass die Generation Z optimistischer ist, schuldenfrei zu werden, als die Millennials. 75 Prozent der 19- bis 28-Jährigen glauben, dass sie eines Tages schuldenfrei sein werden. Im Vergleich dazu sind nur 66 Prozent der Millennials (29- bis 43-Jährige) dieser Meinung.

Bei den älteren Generationen sind es noch weniger: 55 Prozent der Generation X (44- bis 60-Jährige), 62 Prozent der Babyboomer (61- bis 79-Jährige) und 33 Prozent der Silent Generation (80-Jährige und Ältere) erwarten, schuldenfrei zu leben. Die Umfrage wurde von Talker Research durchgeführt und befragte 1000 berufstätige Erwachsene in den USA zu Schulden und Ersparnissen. „Newsweek“ berichtet, dass Experten wie der zertifizierte Finanzplaner Said Israilov den Pessimismus der Millennials auf längere und komplexere Lebenserfahrungen zurückführen. „Die Realität des Umgangs mit finanziellen Hürden wurde für viele Millennials während der Großen Rezession nach 2008 geprägt“, erklärte Israilov gegenüber „Newsweek“. Hohe Studienkredite und düstere Berufsaussichten hätten ebenfalls ihren Teil dazu beigetragen. Im Gegensatz dazu sieht Joe Camberato, CEO des FinTech-Marktplatz National Business Capital, mehr Möglichkeiten für die Generation Z, aus den Schulden herauszukommen. „Es gibt heute viel mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen, als zu der Zeit, als die Millennials aufwuchsen“, sagte er laut „Newsweek“. Außerdem würden viele Angehörige der Generation Z länger zu Hause bleiben und so Kosten sparen. Derzeit ist die junge Generation aber noch nicht schuldenfrei, was zu viel Stress führt. Eine Studie von Arta Finance zeigt, dass 38 Prozent der 2000 befragten Amerikaner dieser Altersgruppe gaben an, betroffen zu sein. Als Hauptursache gilt die finanzielle Unsicherheit in den ersten Berufsjahren. Steigende Lebenshaltungskosten und stagnierende Löhne verschärfen die Situation zusätzlich





