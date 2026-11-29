Marcel Fratzscher und Maximilian Stockhausen analysieren, warum junge Menschen das soziale Aufstiegsversprechen der 1970er Jahre als gebrochen empfinden.

Die gesellschaftliche Basis des sozialen Aufstiegs zerfällt, während sich die Generation Z mit strukturellen Barrieren konfrontiert sieht, die in früheren Jahrzehnten nicht existierten. Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung stellt klar, dass die Sicherheit eines lebenslangen Karrierewegs durch eine gute Ausbildung的历史isch beendet ist. Die junge Generation muss sich stattdessen auf ständige Veränderungen und Weiterentwicklung im Berufsleben einstellen, was eine fundamentale Verschiebung der beruflichen Erwartungshaltungen darstellt.

Marcel Fratzscher analysiert Strukturwandel

Marcel Fratzscher betont, dass das Versprechen aus den goldenen 1970er Jahren, bei Fleiß und Bildung eine stabile Perspektive für das gesamte Berufsleben zu erhalten, seit den 1990er Jahren gekippt wurde. Diese große Bildungsinitiative und die damit verbundenen Aufsteigerkarrieren gehören der Vergangenheit an. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung verdeutlicht, dass Jugendliche heute keine garantierte Zukunft mehr haben, sondern lebenslanges Lernen zwingend notwendig ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

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Ökonom Maximilian Stockhausen betrachtet Erbschaften

Maximilian Stockhausen vom Institut der deutschen Wirtschaft untersucht die Verteilung von Vermögen und stellt fest, dass Erbschaften und Schenkungen die Ungleichheit in der Generation der Erben massiv verschärfen. Seine Daten zeigen, dass fast 50 Prozent des gesamten Erbschafts- und Schenkungsvolumens an die zehn Prozent der Empfänger mit den höchsten Beiträgen fließen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat zudem ermittelt, dass die unteren 90 Prozent der Erbinnen und Erben zusammengenommen nur etwa so viel Vermögen erhalten wie die oberen zehn Prozent.

Sozialabgaben belasten jüngere Generationen

Die finanzielle Last verschiebt sich zunehmend auf heute jüngere und in Zukunft sogar auf noch ungeborene Generationen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung prognostiziert, dass 42,3 Prozent des Einkommens heute bereits für Sozialversicherungsbeiträge abgehen. Dieser Wert wird bis 2030 auf 45,4 Prozent und im Jahr 2040 auf 49,7 Prozent ansteigen. Diese Entwicklung erfolgt in Kombination mit einer schuldenfinanzierten Fiskalpolitik, was die Belastung für die nachfolgenden Generationen weiter erhöht.

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Einkommensentwicklung nach Geburtskohorten

Von den zwischen 1962 und 1966 geborenen Boomern haben 70 bis 80 Prozent im Vergleich zu ihren Eltern ein höheres reales Einkommen erzielt. Bei der Generation der in den 1970er- und 1980er-Jahren Geborenen, auch GenX genannt, sank dieser Anteil auf zwischen 50 und 60 Prozent. Ökonom Stockhausen räumt ein, dass das Gefühl der Generation Z, das Aufstiegsversprechen gelte für sie immer weniger, durchaus nachvollziehbar ist, obwohl Studien zeigen, dass Aufstieg weiterhin möglich ist.

Neue Risiken durch KI und globale Krisen

Konjunkturelle Schocks wie Corona, die Kriege im Iran und in der Ukraine sowie der Einsatz Künstlicher Intelligenz bedrohen Einstiegsstellen, die früher Aufsteigerkarrieren ermöglichten. Maximilian Stockhausen sieht vor allem für Selbstständige mit innovativen Ideen gute Chancen, während es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern historisch schon immer schwerer fiel, aufzusteigen. Die jüngere Generation, die feste Jobs bevorzugt, sieht sich somit in einer besonders schwierigen Lage ohne unternehmerische Traditionen.