Studien der Uni Bonn und Experten zeigen: Junge Generationen fühlen sich in Bildung und Wohnen benachteiligt. Die Chancengleichheit in Deutschland sinkt, während die Unsicherheit wächst.

Junge Menschen in Deutschland äußern tiefgreifende Ängste bezüglich ihrer zukünftigen Lebensperspektiven. Die Unsicherheit über den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum und die Sicherheit des Arbeitsplatzes dominiert die Gedanken der jüngeren Bevölkerung. Noch mehr Sorgen bereitet den Betroffenen die Frage nach einer sicheren Rente im Alter, wobei viele das Thema gar nicht erst aufkommen lassen möchten. Diese psychische Belastung ist kein Einzelfall, sondern ein gesellschaftliches Phänomen, das sich auf mehrere Lebensbereiche ausdehnt.

Umfrageergebnisse der Uni Bonn zeigen soziale Spaltung

Ökonomen, die sich langjährig mit der Thematik der Generationengerechtigkeit befassen, stufen diese Sorgen als absolut berechtigt ein. Eine repräsentative Umfrage der Universität Bonn hat ergeben, dass achtzig Prozent der deutschen Bevölkerung überzeugt sind. Demnach wird es der jungen Generation in Deutschland in der Zukunft deutlich schlechter gehen als der heutigen. Menschen, die bereits kurz vor der Rente stehen, können ihr vollendetes Lebenswerk als gesichert betrachten. Personen im Alter von vierzig bis fünfzig Jahren haben hingegen zumindest eine klare berufliche und finanzielle Perspektive vor sich.

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Im Gegensatz dazu leben junge Erwachsene in einer ungewöhnlich hohen Unsicherheit, die ihr tägliches Handeln massiv beeinflusst. Kritiker könnten einwenden, dass junge Menschen heute materiell besser gestellt sind als die Elterngeneration in früheren Jahrzehnten. Es wird argumentiert, dass die Ansprüche der Jugend vielleicht unrealistisch hoch sind. Experten widerlegen diese These jedoch klar. Viele Menschen verwechseln Wohlbefinden rein mit materiellen Gütern, was grundlegend falsch ist. Wahres Glück und Lebenszufriedenheit setzen sich auch aus der Freiheit zusammen, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten.

Mangelnde Autonomie belastet die junge Generation

Zu den zentralen Säulen der Lebensqualität gehören die Chancen auf soziale und politische Teilhabe. Es geht primär um Autonomie und das Gefühl der Selbstwirksamkeit im Alltag. In Bezug auf diese Faktoren hat die junge Generation heute deutlich mehr Beschränkungen zu hinnehmen als Jugendliche vor zwanzig oder sogar vor sechzig Jahren. Vor vierzig Jahren studierte Lehrer konnten sich durchaus leisten, nebenbei Taxi zu fahren, ohne existenzielle Sorgen haben zu müssen. Vor zwanzig Jahren war die Generation, die Praktika absolvierte, oft bereits froh, einen festen Arbeitsvertrag zu erhalten.

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Die heutige Situation wird von vielen als verzweifelter empfunden als in vergleichbaren Epochen der Vergangenheit. Die Vielfalt der Sorgen ist heute ein Vielfaches höher als zuvor. Die Spannungen reichen von der Sorge um Arbeit, Einkommen und Bildungschancen über den Klimaschutz und Umweltschutz bis hin zur Frage des Friedens und der globalen Sicherheit. Vor vierzig Jahren konnte man zuversichtlich sein, dass eine gute Ausbildung und ein Job eine klare Perspektive für das gesamte Berufsleben bieten. Heute muss sich ein junger Mensch über sein ganzes Berufsleben ständig verändern und weiterentwickeln.

Für einige dieser Wechsel ist dies eine Chance zur persönlichen Entfaltung. Für viele junge Menschen stellt dieser ständige Anpassungsdruck jedoch eine massive Bedrohung dar. Das größte Problem ist nicht auf einen einzigen Bereich reduzierbar. Wohnen, Arbeiten, Lernen und das Finanzieren des Lebensunterhalts sind alle zusammen ein komplexes Problemfeld. Hinzu kommt die existenzielle Sorge vor der Klimakrise und vor kriegerischen Konflikten. Fast jeder Lebensbereich ist heute von Schwierigkeiten und Unsicherheit geprägt.

Bildung und Chancengleichheit als Schlüsselprobleme

Um junge Menschen in dieser unsicheren Lage zu unterstützen, müssen sie unbedingt mit dem notwendigen Wissen, der qualifizierten Bildung und der passenden Unterstützung ausgestattet werden. Dies ist die Grundvoraussetzung für ein gutes und selbstbestimmtes Leben. Gleichzeitig zeigt sich, dass das allgemeine Bildungsniveau in Deutschland sinkt. Besonders problematisch ist dabei der Rückgang der Chancengleichheit. In kaum einem anderen westlichen Industrieland hängt der Bildungserfolg so stark vom familiären Umfeld ab. Das Einkommen und der Bildungsgrad der Eltern bestimmen das Schicksal der Kinder überproportional stark.

Dieses Phänomen ist ein riesiges Armutszeugnis für das deutsche Bildungssystem und stellt ein massives gesellschaftliches Problem dar. Anders als in den USA, Frankreich oder Großbritannien spielen teure Privatschulen in Deutschland zwar eine geringere Rolle. Die meisten Schüler besuchen staatliche Schulen, was theoretisch für mehr Chancengleichheit spricht. In der Praxis sieht die Lage jedoch völlig anders aus. Ein Kernproblem ist, dass in Deutschland vor allem viel zu wenig in die frühkindliche Bildung investiert wird. Es besteht weiterhin die Auffassung, dass Kinder in Sachen Bildung dauerhaft besser bei der Mutter aufgehoben sind als in einer Kindertagesstätte.

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Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen jedoch, dass die größten Bildungsrenditen in den ersten sechs Lebensjahren erzielt werden. Jeder Euro, der in diese frühe Phase investiert wird, hat einen höheren Nutzen als spätere Ausgaben in der Schule, der Ausbildung oder der Hochschule. Was Kinder an kognitiven Fähigkeiten bis zum Alter von sechs Jahren nicht entwickeln, können sie kaum noch aufholen. Diese Defizite setzen sich dann im weiteren Schulverlauf fort. Es wird viel zu viel Verantwortung auf die Eltern abgeschoben, die oft gar nicht in der Lage sind, diese Lücken zu schließen.

Kritik an der Schulentwicklung und Förderstrukturen

In vielen anderen Ländern gibt es Ganztagsschulen, die eine umfassende Betreuung und Förderung gewährleisten. Wenn ein Kind Nachhilfe und Unterstützung benötigt, ist dies dort eine klare Aufgabe der Schule. In Deutschland läuft das System jedoch anders. Hier hat bereits die Hälfte der vierzehnjährigen Schüler privat bezahlte Nachhilfe in Anspruch genommen. Das können sich nur Eltern leisten, die über das nötige finanzielle Polster verfügen. Diese strukturelle Ungleichheit verstärkt die soziale Spaltung im Bildungssystem weiter.

Außerdem werden die Schüler hierzulande viel zu früh auf verschiedene Schulformen aufgeteilt. Diese frühe Segregation benachteiligt Kinder aus weniger privilegierten Verhältnissen oft dauerhaft. Es wird dringend mehr Investitionen in die Schulen benötigt, um die Qualität der Bildung zu sichern. Dazu zählen mehr Lehrkräfte, die die Betreuung einzelner Schüler verbessern können, sowie mehr Transparenz im System. Eltern müssten für jede einzelne Schule in Deutschland online nachschauen können, wie diese ausgestattet ist und wie erfolgreich die Schüler sind. Nur durch solche offenen Daten können fundierte Entscheidungen für die Zukunft der Jugend getroffen werden.